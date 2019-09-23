Фрегат "Адмирал Макаров" ушел в Сирию с главной иконой ВМФ

В дальний средиземноморский поход с главной иконой Военно-морского флота "Святой апостол Андрей Первозванный" отправился новейший фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров". Его ждут порты Греции и Сирии.

Церемония торжественных проводов началась с молебна, который провел благочинный Севастопольского округа настоятель Свято-Владимирского собора протоиерей Сергий Халюта. А командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов подчеркнул, что этот поход играет важную военно-дипломатическую роль.

- Экипаж корабля идет в поход по заданию министра обороны РФ, - сказал он. - Мы продолжим наше военно-морское сотрудничество со странами Средиземноморья. Корабль посетит греческие острова Корфу и Видо, где примет участие в мероприятиях общественного форума "Русская неделя на Ионических островах", в рамках которого проводятся дни памяти прославленного адмирала Федора Ушакова. По его командованием в 1799 году русские моряки освободили остров от иноземных захватчиков.

Как отметил председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, главной иконе ВМФ смогут поклониться не только члены экипажа фрегата, но и российские воины, выполняющие важные задачи в средиземноморском регионе.

Проводить экипаж в дальний поход пришли и юнармейцы 24-й гимназии. Вместе с другими школьниками они собрали канцелярские и школьные принадлежности, которые попросили вручить сирийским детям, ведь фрегат зайдет в сирийский порт Тартус".

Капитан 2 ранга командира фрегата Антон Куприн заверил собравшихся, что "экипаж приложит максимум сил и старания для выполнения всех поставленных задач".

Напомним, в дальнем походе на борту корабля будет находиться главная икона Военно-Морского Флота России "Святой апостол Андрей Первозванный", которая будет принесена на греческий остров Керкира и в пункт базирования средиземноморской группировки кораблей ВМФ России в сирийском порту Тартус. Вместе с экипажем в поход ушли Архимандрит Алексей (Ганьжин) - настоятель Кронштадтского морского собора, где была освящена главная икона ВМФ, помощник командующего ЧФ по работе с верующими военнослужащими иерей Александр Григорьев, военный оркестр под управлением капитана 3 ранга Александра Свириденко, усиленная группа антитеррора под командованием гвардии лейтенанта Геннадия Воронцова, которой предстоит выполнять функции почетного караула во время торжеств в иностранных портах.