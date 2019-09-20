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20.09.2019 21:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Свято-Владимирский собор Севастополя доставлена главная икона ВМФ

Текст: Владимир Пасякин (Севастополь)
В Свято-Владимирском соборе на территории Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" прошла торжественная церемония встречи главной иконы Военно-морского флота "Святой апостол Андрей Первозванный".
Фото: Владимир Пасякин Фото: Владимир Пасякин
Фото: Владимир Пасякин

Андрей Первозванный считается главным покровителем моряков. Символ святого - косой крест, на котором он был распят - изображен на Андреевском флаге.

Главную икону ВМФ с аэродрома Бельбек привезли в Херсонес, где ее встретили командование и моряки Черноморского флота, Черноморского ВВМУ имени П.С. Нахимова, городские власти и представители Севастопольского благочиния во главе с благочинным Севастопольского округа, настоятелем Свято-Владимирского собора протоиереем Сергием Халютой.

- Икона была изготовлена специально для главного храма Вооруженных сил России, что откроется в следующем году в подмосковном парке "Патриот", - отметил Халюта.- После этого она побывает на всех флотах и займет свое место в главном храме Вооруженных сил России.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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Икону пронесли вдоль строя военнослужащих от памятника апостолу Андрею Первозванному, после чего в соборе состоялся благодарственный молебен. Святыне поклонились командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, чиновники, ветераны и военнослужащие соединений Черноморского флота, офицеры и курсанты ЧВВМУ.

- На Черноморский флот главную флотскую икону привезли с Балтийского, - рассказал вице-адмирал Игорь Осипов. - Во Владимирском соборе она пробудет до 22 сентября, а затем на борту фрегата "Адмирал Макаров" ее доставят в Грецию, и она побывает на греческом острове Керкира, оттуда фрегат доставит ее в сирийский порт Тартус, после чего она вернется на Черноморский флот. После возвращения иконы в Севастополь она отправится на Каспийскую флотилию.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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- Для личного состава  ЧВВМУ это событие стало еще одним духовным источником, прикосновением к объединяющему всех военных моряков образу нашего покровителя Андрея Первозванного, - считает начальник учебного заведения контр-адмирал Александр Гринкевич. - Отрадно, что среди тех, кто вносил икону во Владимирский собор - выпускники нашего училища 2019 года. В этом усматривается символичность и преемственность поколений.

Выход в Средиземное море фрегата "Адмирал Макаров" с главной иконой ВМФ на борту состоится 23 сентября. Экипаж посетит греческие острова Корфу и Видо, где примет участие в мероприятиях общественного форума "Русская неделя на Ионических островах", в рамках которого проводятся дни памяти прославленного адмирала Федора Ушакова, под командованием которого в 1799 году русские моряки освободили остров от иноземных захватчиков.

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