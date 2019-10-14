Названы лучшие российские курорты для катания на сноуборде

Опубликован рейтинг лучших курортов России для катания на сноуборде в зимний сезон 2019/2020.

Согласно интернет-опросу портала ТурСтат, лидерами считаются "Роза Хутор" и "Курорт Красная Поляна" (бывший "Горки Город") в Сочи. За них свои голоса отдали 25 и 13 процентов более чем из пяти тысяч опрошенных посетителей сайта в октябре.

На третьем месте - "Абзаково" в Республике Башкортостан. За него проголосовали 13 процентов.

Четвертое и пятое место топ-10 разделили Шерегеш Кемеровской области и Белокуриха Алтайского края. Их одобрили семь процентов голосующих.

За курорты "Архыз", "Домбай" в Карачаево-Черкесии, "Сорочаны" в Московской области и Чусовой Пермского края проголосовали по пять процентов, а за курорты "БигВуд" Мурманской области, "Гора Белая" Свердловской, "Завьялиха" Челябинской, "Игора" Ленинградской и "Свияжские холмы" Республики Татарстан - по два процента.

Как сообщает портал, катанием на сноуборде в России увлекается более трех миллионов человек, в основном - молодежь до 30 лет. Соревнования по этому виду спорта в пяти дисциплинах проходят и на зимних Олимпийских играх.