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14.10.2019 11:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Азовом археологи обнаружили некрополис иксоматов

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)

В междуречье Дона и Кагальника в Ростовской области археологи Донского государственного технического университета обнаружили в кургане 25 захоронений различных эпох.

Фото: istockphoto.com
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Как сообщает пресс-служба ДГТУ, в центральном погребении обнаружены останки мужчины, датируемые II тысячелетием до нашей эры. Вокруг него располагаются другие захоронения, в том числе женщины с ребенком и женщины, умершей во время родов. Самое древнее погребение в курганной насыпи относится к V тысячелетию до н.э. - это парное захоронение взрослых людей.

- Это погребение устроено на площадке еще до образования кургана, оно находилось на уровне древнего горизонта. Тела, помещенные в сколоченную деревянную колоду, лежали на боку с подогнутыми ногами, лицом друг к другу, - рассказал заведующий отделом археологии Южного научного центра РАН, доктор исторических наук Сергей Лукьяшко.

В погребении обнаружен кремневый наконечник стрелы. Самое позднее захоронение, найденное в кургане, датируется IV веком до нашей эры - погребение женщины.

Фото: Daniela Agre / National Archaeological Institute with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences
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Археологи предполагают, что погребенная относится к племени иксоматов, обитавших на левом берегу Дона с начала VI по IV века до н.э.

По мнению археологов, исследуемый курган уникален и заметно отличается от конструкции могильных сооружений, расположенных по соседству. Информация, полученная в ходе раскопок, дает представление о том, кто здесь жил в глубокой древности, как последовательно сменялись культуры, как эта земля переходила от одних племен к другим.

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