Преемницу Меркель пригласили увидеть Крым своими глазами

Главе минобороны ФРГ и лидеру Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр стоит приехать в Крым и убедиться в ошибочности своих выводов, считает председатель комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.

Ранее Крамп-Карренбауэр, которая является преемницей канцлера Германии Ангелы Меркель на посту председателя Христианско-демократического союза, заявила, что при возвращении полуострова в состав России было нарушено международное право.

- Аннегрет Крамп-Карренбауэр стоит самой приехать в Крым и только после этого делать подобные заявления. Уверен, что визит в Крым убедит ее в ошибочности своих выводов, - цитирует РИА Новости Гемпеля.

Политик также напомнил, что воссоединение Германии в 1989-1990 годах произошло без каких-то правовых основ, без референдума, однако "у европейцев это не вызвало негатива".

- Крым всегда будет частью России, несмотря ни на какие санкции и заявления западных политиков, - считает Гемпель.