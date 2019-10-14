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14.10.2019 00:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Россия завершит переход на цифровое вещание 20 федеральных каналов

Текст: Юлия Кривошапко
14 октября в России стартует последний этап перехода на цифровое телевизионное вещание.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Он охватывает 21 регион: Астраханскую, Белгородскую, Волгоградскую, Вологодскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Мурманскую, Оренбургскую, Псковскую, Саратовскую, Челябинскую областях, а также в Забайкальский край, Санкт-Петербург, республики Крым и Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетию, Карелию и город Севастополь.

В понедельник там прекращается аналоговое вещание двадцати федеральных каналов: "Первого канала", "России 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятого канала", "России К", "России 24", телеканала "Карусель", ОТР, "ТВ Центра" (первый мультиплекс), а также "Рен ТВ", телеканалов "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ" (второй мультиплекс).

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Переход от аналогового к цифровому телевещанию проходил в России поэтапно. Первой на новый формат перешла Тверская область. 14 октября проект входит в завершающую стадию. В результате по всей стране зрители получают возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве и со стереозвуком.

Переход России на "цифру" можно назвать одним из самых масштабных в мире, учитывая величину территории страны, разные часовые пояса, климатические зоны и условия для строительства сети.

Для передачи телерадиосигнала используется самый современный европейский стандарт DVB-T2. Россия освоила его одной из первых, говорил ранее генеральный директор "Российской телевизионной и радиовещательной сети" Андрей Романченко на "Деловом завтраке" в "Российской газете".

Для сравнения: Германия перешла на этот стандарт в конце 2017 года, Франция и Испания планируют завершить переход на DVB-T2 к 2022 году.

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