Смерть коалы дала ключ к разгадке спасения всей популяции от вымирания

Гибель коалы Вильпены позволила британским ученым найти ключ к разгадке спасения этих животных. Исследователи считают, что обнаруженный ими ретровирус поможет защитить коал от болезней, поражающих их по всему миру.

По информации "Газета.ru", в парк Уилтшира прибыли из Австралии пять коал. К сожалению, одна из них, самка по имени Вильпена, погибла.

Группа ученых, под руководством доктора Рэйчел Тарлинтон, сообщила, что именно смерть Вильпены помогла найти ретровирус, который может помочь в коал от вымирания. Как сказала доктор Тарлингтон, гибель Вильпены стала действительно очень печальным событием для всех. Однако сведения, которые удалось получить, могут подсказать, как сохранить популяцию коал в дикой природе.

По мнению Рэйчел Тарлингтон, без этих данных на изучение проблемы их гибели можно было бы потратить годы.

Сегодня заболевания и потеря естественной среды обитания привели к тому, что число этих животных стало резко уменьшаться. В Австралии их насчитывается уже меньше 100 тысяч особей.