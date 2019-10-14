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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ошибся рублем

Случайно взять деньги с чужой карты не является преступлением
Текст: Владислав Куликов
Краснооктябрьский районный суд Волгограда оправдал инвалида, случайно оплатившего счет за интернет с чужой банковской карты. Пресловутая карта раздора была забыта владельцем в банкомате. А подсудимый, не разобравшись, перечислил с нее деньги на счет оператора сотовой связи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказали в Волгоградском областном суде, в марте этого года Олег Д., инвалид третьей группы по слуху, пришел вместе со своей гражданской женой в отделение банка.

Карту в банкомате забыл предыдущий клиент, а мужчина пытался ввести в терминал свои наличные

Что случилось дальше, версии следствия и обвиняемого расходятся. Следствие решило, что "мужчина попытался посредством банкомата оплатить услуги интернет-связи наличными денежными средствами. Однако обнаружил, что в платежном терминале имеется банковская карта, оставленная предыдущим клиентом. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, Олег Д. совершил операцию по оплате своей квитанции с помощью чужих денежных средств, после чего с места совершения преступления скрылся".

Сам обвиняемый пояснил, что не собирался пользоваться банковской картой. Он пытался внести в банкомат свои денежные средства и, поскольку не знал, что в нем находится чужая карта, случайно нажал кнопку "оплатить".

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
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Общался с судом и следствием Олег Д. через сурдопереводчика. Следователям это помешало досконально разобраться в ситуации, а вот суду - нет.

Конечно, обвиняемые часто рассказывают сказки, местами правдоподобные, местами фантастичные, чтобы не отвечать за свою вину. Но Олег Д. действительно с самого начала вел себя как человек, который не позарится на чужое.

"Изучив материалы дела, выслушав участников процесса, суд установил, что 19 марта 2019 года Олег Д., введя в платежный терминал номер лицевого счета, попытался внести в купюроприемник наличные денежные средства, однако банкомат их не принял, а на экране появилось табло "платеж подготовлен", - рассказывают в Волгоградском областном суде. - Желая продолжить операцию, он нажал кнопку "оплатить". После чего увидел, что из банкомата была извлечена банковская карта, а на экране появилось сообщение "операция завершена". Поняв, что это карта чужая, Олег Д. сразу же передал ее сотруднику банка".

Иными словами, человек просто не разобрался. Допустить такую ошибку может любой, даже технически продвинутый. А многие люди с технологиями не дружат, и общение с банкоматом для них всегда протекает медленно и мучительно. Ошибки неизбежны. Олег Д. тоже не сразу понял, что счет оплатил. Передав чужую карту банкирам, он вернулся к банкомату.

Фото: iStock
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"После чего, не понимая, что фактически произвел оплату квитанции посредством чужих денежных средств, он вернулся к банкомату и произвел повторную оплату услуг интернет-связи с помощью принадлежащих ему наличных денежных средств, - продолжают в Волгоградском областном суде. - Таким образом, исходя из действий подсудимого, суд пришел к выводу о том, что у мужчины отсутствовал умысел на кражу денежных средств".

Олег Д. был оправдан, за ним признано право на реабилитацию и обращение в суд с требованием о возмещении имущественного и морального вреда. Безусловно, брать деньги с чужих карт такое же воровство, как вытащить их из кармана. Но запутаться в банкомате - не преступление.

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