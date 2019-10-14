В аэропорту Симферополь испытали первый крымский электрокар

В международном аэропорту Симферополь прошли успешные испытания первого грузового электрокара, разработанного и изготовленного на одном из крымских научно-производственных предприятий.

Как сообщила пресс-служба аэропорта, десять дней электроавтомобиль тестировался как тягач для перевозки багажа и грузов по аэродрому. В результате все заявленные производителем характеристики были подтверждены.

- Наш аэропорт успешно реализует политику импортозамещения, - говорит генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин. - И мы не в первый раз становимся площадкой для испытаний и эксплуатации передовых отечественных разработок. Мы первыми в России внедрили отечественную систему обработки багажа. Многие образцы специализированной техники у нас также российского производства.

Произведенный в Крыму грузовик способен в любое время года транспортировать тонну груза в кузове и до пяти тонн в прицепных тележках. При этом на одном заряде, который длится 3,5 часа, машина может проехать до 150 километров. Комплектующие крымского электрокара преимущество отечественные: стальная рама и кузов из стеклопластика производится в Симферополе. Российские общепромышленные двигатели для грузовика модернизируются на мощностях крымского предприятия.

В перспективе крымский электрокар планируется сделать беспилотным. Опытный образец беспилотного варианта электромобиля уже прошел испытания на Дмитровском полигоне в Сколково. В декабре он примет участие в соревнованиях беспилотных автомобилей.