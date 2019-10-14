В Астрахани вынесен приговор педофилу, совратившему 43 ребенка

Житель Астраханской области проведет 25 лет в колонии строго режима за 43 эпизода нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Обвиняемый признан виновным в изнасиловании потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего возраста, насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, использовании детей в целях изготовления порнографических материалов.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления СКР, преступления он совершал с марта 2013 года по декабрь 2017 года. Под предлогом игр на приставке и компьютере мужчина заманивал к себе домой детей в возрасте от 9 до 14 лет, после чего совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера и изнасилования. Также нередко он снимал на видео порнографические сцены с участием детей.

- Суд назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также постановил проводить ему амбулаторное лечение в связи с имеющимся расстройством сексуального предпочтения в виде педофилии, - уточнили в ведомстве.