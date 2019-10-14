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14.10.2019 14:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани задержаны полицейские за фальсификацию дела о наркопритоне

Текст: Елена Мелихова (Астрахань)

В Астрахани возбуждено уголовное дело против трех оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков городского управления МВД. Их подозревают в фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности.

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Как сообщил "РГ" старший помощник начальника СУ СКР по Астраханской области Андрей Хегай, по версии следствия, с июля по август 2019 года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков подготовили ряд документов, якобы подтверждающих, что местный житель создал в своей квартире наркопритон. При этом у них не было реальных доказательств того, что по данному адресу для приема наркотических средств приходили другие горожане.

- В итоге в отношении астраханца было возбуждено уголовное дело по факту создания наркопритона, - уточнил Андрей Хегай. - На сегодняшний день сотрудники полиции задержаны, по ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Тем временем следователи начали проверку деятельности полицейских. Не исключено, что в их работе это не первая фальсификация и возможно, к уголовной ответственности из-за них были привлечены невиновные.

Расследования дела взял под особый контроль руководитель следственного управления по региону Ибрагим Могушков.

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