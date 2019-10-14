В Госдуме объяснили спорную позицию преемницы Меркель в крымском вопросе

Нынешняя политическая элита Германии и Евросоюза задумывается сугубо об экономической выгоде сотрудничества с Россией, а в остальном продолжает придерживаться политики двойных стандартов. Так депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек отреагировал на заявление председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая рассказала о желании восстановить отношения с Москвой, но в то же время о нарушении международного права "в вопросе воссоединения с Крымом".

- Крым - это удобный фактор для ведения с Россией политики двойных стандартов, - заявил Бальбек RT. - Там, где выгодно, можно говорить о добрососедских отношениях. Если возникает конкурентная борьба или Россию нужно "выдавить" с какого-то рынка, то сразу же вспоминается вопрос Крыма и его "аннексии".

Депутат подчеркнул, что диалог с Россией Германия понимает лишь как заход на российские рынки через подписание выгодных контрактов.

- Но сближаться с Москвой она не хочет, - считает депутат. - Коллективный Запад сегодня очень сильно зависит от мнения Вашингтона. А вопрос принадлежности Крыма используется западными государствами для достижения собственных политических целей.

Ранее глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о том, что Германия "не должна молчать в вопросе нарушения Россией международного права" в случае с Крымом.