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14.10.2019 17:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калмыкии полицейский стал виновником ДТП с двумя жертвами

Текст: Лариса Ионова

Следователи управления СК РФ по Республике Калмыкия установили водителя, находившегося за рулем автомобиля, совершившего резонансное ДТП. Им оказался полицейский.

Ранним утром 12 октября, находясь за рулем своего автомобиля", он выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2109. В результате аварии погибли два человека - водитель и пассажир "девятки". Сам полицейский сбежал с места происшествия и даже пытался скрыть следы преступления.

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- Подозреваемый сотрудник полиции задержан, - сообщили в следственном управлении. - Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявления обвинения по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места его совершения.

Сейчас следователи устанавливают очевидцев происшествия. Назначены судебные экспертизы и сложные технические исследования для выяснения всех обстоятельств ЧП.

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