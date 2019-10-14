В поднятой со дна Черного моря артустановке Stug-III обнаружен арсенал

На борту немецкой самоходной артиллерийской установки Stug-III времен Великой Отечественной войны, которая была поднята со дна Черного моря в районе Евпатории, обнаружен запас снарядов и пулеметных лент. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Росгвардии по Севастополю.

- В боевом отделении самоходного орудия севастопольские саперы ОМОН "Беркут" обнаружили заряженный боекомплект. Взрывотехники изъяли 52 артиллерийских снаряда калибра 75 миллиметров и несколько пулеметных лент, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что хотя арсенал пролежал под водой более 70 лет, он все еще представляет опасность для окружающих. Поэтому найденные снаряды переданы взрывотехникам МЧС для утилизации. А сама самоходная артустановка Sturmgeschütz III станет музейным экспонатом.

Ее подняла с 26-метровой глубины совместная экспедиция министерства обороны РФ и Российского географического общества подняла. Вместе с еще одной САУ она находилась на борту судна Santa Fe, следовавшего из Румынии к берегам Крыма. В 1943 году на подходе к Евпатории корабль был потоплен советской подводной лодкой либо подорвался на мине.

Вторую артустановку планируется поднять в 2020 году.