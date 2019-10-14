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14.10.2019 21:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Экоскауты с Волги

В России зарождается новое молодежное движение
Текст: Руслан Мельников ("Российская газета", Волгоград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(7989)
В Волгограде появился любопытный проект, который уже на старте принимает глобальные масштабы. В городе начала действовать программа экологического просвещения "Экоскауты", предназначенная для обучения детей раздельному сбору мусора. Примечательно, что инициатива идет не сверху от властей, а от местных жителей.

Вдохновителем экоскаутского движения на Волге стал известный в городе эколог и предприниматель, специализирующийся на переработке вторичного пластика Роман Себекин.

Фото: iStock
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- Мы начинаем проводить лекции и специальные уроки в школах, организовывать для детей и молодежи выезды на перерабатывающие заводы, экскурсии, сбор вторсырья на улицах. Обучение предполагается в игровой форме, которая особенно интересна детям. Конечная задача - изменить детский менталитет, очистить город от мусора и сделать планету чище, - объяснил Роман суть нового проекта корреспонденту "РГ".

У волгоградских скаутов уже появился партнер из Азербайджана, который готов поделиться материалами по экопросвящению. Кроме того, проектом заинтересовались в Великобритании. Как отмечает Роман, дети и экологические проблемы одинаковы в самых разных странах, так что волгоградские "экоскауты" скоро вполне могут стать международным движением.

Также у эколога есть опыт организации в Волгограде экотакси, которое предназначено для популяризации и облегчения раздельного сбора мусора. Кроме того, Роман открыл в городе пункты приема использованного пластика и привлек к работе пенсионеров.

Общество Экология Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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