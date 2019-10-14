В России зарождается новое молодежное движение

Вдохновителем экоскаутского движения на Волге стал известный в городе эколог и предприниматель, специализирующийся на переработке вторичного пластика Роман Себекин.
- Мы начинаем проводить лекции и специальные уроки в школах, организовывать для детей и молодежи выезды на перерабатывающие заводы, экскурсии, сбор вторсырья на улицах. Обучение предполагается в игровой форме, которая особенно интересна детям. Конечная задача - изменить детский менталитет, очистить город от мусора и сделать планету чище, - объяснил Роман суть нового проекта корреспонденту "РГ".
У волгоградских скаутов уже появился партнер из Азербайджана, который готов поделиться материалами по экопросвящению. Кроме того, проектом заинтересовались в Великобритании. Как отмечает Роман, дети и экологические проблемы одинаковы в самых разных странах, так что волгоградские "экоскауты" скоро вполне могут стать международным движением.
Также у эколога есть опыт организации в Волгограде экотакси, которое предназначено для популяризации и облегчения раздельного сбора мусора. Кроме того, Роман открыл в городе пункты приема использованного пластика и привлек к работе пенсионеров.