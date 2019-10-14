В Ростове автобус с людьми протаранил остановку

В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта. В результате ЧП пострадал один человек - десятилетний ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного управления ГИБДД.

Уточняется, что ДТП произошло среди бела дня, в районе дома № 44 на проспекте Королева. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и наехал на остановочный комплекс.

Сейчас правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. О состоянии обратившегося за медицинской помощью ребенка, дополнительной информации пока нет.