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14.10.2019 16:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сочи бейсджамперы установили уникальный мировой рекорд

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба Skypark Фото: Пресс-служба Skypark
Фото: Пресс-служба Skypark

В парке приключений на высоте Skypark в Сочи в рамках фестиваля бейсджампинга BASE days - 2019 спортсмены со всего мира установили рекорд.

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"Сразу 27 бейсджамперов одновременно прыгнули с моста Skybridge высотой более 207 метров, - говорится в сообщении, помещенном на сайте Skypark. - Такой прыжок на профессиональном сленге зовут "многовей".

Таким образом, покорен рекорд прошлых лет - в 2018-м массовый прыжок совершили 26 бейсджамперов, а в 2017-м - 25 спортсменов.

В этом году в Сочи приехали 50 опытных бейсджамперов (это прыжки с парашютом с фиксированных объектов) из России, Франции, Индии, Бразилии, США, Великобритании и Турции. Фестиваль проходил четыре дня - с 10 по 13 октября. Гости парка приключений на высоте смогли увидеть вблизи прыжковые сессии - всего было совершено около 800 прыжков.

Самый возрастной прыжок в Skypark в прошлом году совершил 95-летний израильтянин Блэйвис Лоше - он покорил Bungy 69. В этом году 89-летний москвич Борис Графов установил новый рекорд возраста на точке прыжков с эластичным канатом Bungy 207. А самое большое количество прыжков в день совершил москвич Михаил Панов в возрасте 65 лет - в прошлом году 20 банджи-прыжков с высоты 207 метров.

Сочинский парк известен тем, что здесь построен один из самых длинных мостов в мире протяженностью 439 метров, а выстой - 207. Кроме того, что длинный и высокий, он еще и раскачивается. С него открываются завораживающие виды на горную реку Мзымта и Ахштырское ущелье. В парке приключений на высоте построены самые высокие маятниковые качели радиусом 170 метров и один из самых быстрых троллеев.

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