В Волгограде будут выпускать самолеты из стеклопластика

Серийное производство самолетов из стеклопластика скоро начнется в Волгограде. Об этом сообщает ОТР.

Новинка, внешне похожая на истребитель, получила имя "Мечтатель". Корпус лайнера сделан из легкого стеклопластика - вес всего самолета 1,5 тонны. Вместо реактивных двигателей у него вентиляторы.

Стоит отметить, что без дозаправки "Мечтатель" может пролететь более тысячи километров.

Идею создания чудо-самолета в жизнь воплотил американский бизнесмен Бен Колотилин, исторической родиной которого является Волгоград. На создание самолета у автора проекта ушло 10 лет.

Как отмечает ОТР, существенным преимуществом разработки является ее экономичность. Такой самолет стоит в несколько раз дешевле подобного реактивного самолета этого же класса.

По словам автора изобретения, аналогов этого самолета нет, потому что у него уникальная система привода в действие силовой установки.

"Практически ни одного вентиляторного самолета в мире нет. Это как реактивный самолет, принцип тот же самый, только без турбореактивного двигателя", уточнил Бен Колотилин в интервью ОТР.