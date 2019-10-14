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14.10.2019 12:16
Проект: В регионах

Жители Дона активно подключились к защите природы

Текст: Николай Грищенко
Число добровольных инспекторов по защите окружающей среды в Ростовской области неизменно растет. Общественники вместе с егерями патрулируют леса и следят за порядком, помогают бороться с браконьерами и поджогом сухой растительности, занимаются подкормкой животных и птиц, проводят перепись животного мира и очистку территорий вдоль рек Темерник и Кизитеринка.
Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области Виктор Гончаров вручил награды особо отличившимся волонтерам в деле защиты донской природы. Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
Виктор Гончаров вручил награды особо отличившимся волонтерам в деле защиты донской природы. Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области

Добровольные защитники природы также прекрасно справляются с задачей экологического воспитания детей и молодежи. О том, чтобы сделать это движение еще более массовым, шла речь на заседании общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Фото: Александр Щербак / ТАСС
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- Первому общественному инспектору этот статус присвоен в августе прошлого года, а сегодня по всей области работают уже более 80 общественных инспекторов. Это говорит об интересе общественности к экологии. Замечательно, что у нас так много неравнодушных людей, готовых добровольно помогать родной природе, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Для того чтобы получить удостоверение общественного инспектора, волонтерам предстоит пройти предварительное собеседование и обучение. Ведь защитник природы должен разбираться в основах природоохранного законодательства, знать положения административного кодекса, уметь правильно составлять протоколы, знать свои права и обязанности. По истечении года с момента присвоения статуса общественного контролера каждый инспектор должен представить отчет о результатах своей деятельности. Лишь после рассмотрения отчета комиссия принимает решение о продлении или прекращении срока его полномочий.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Кроме того, в Ростовской области создан институт управления природоохранной и экотуристской деятельностью, на базе которого в различных муниципалитетах открыто 34 представительства. В них собрались учителя, биологи, географы, химики и специалисты-экологи. Они обследуют природно-заповедный фонд, разрабатывают экскурсионные маршруты и предлагают, как лучше обустроить экологические тропы.

Участники заседания отметили необходимость повышения уровня природоохранной грамотности населения и чиновников путем комплексного подхода и развития системы экологического образования. В завершение встречи первый заместитель губернатора Виктор Гончаров и глава областного природоохранного ведомства Михаил Фишкин вручили награды особо отличившимся волонтерам в деле защиты природы. В числе награжденных - представители охотничьего хозяйства, лесной отрасли, дирекции особо охраняемых природных территорий и Общероссийского народного фронта в Ростовской области.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростовская область - регион развития
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