Челябинка обжаловала услуги, навязанные салоном связи

Тракторозаводский суд Челябинска рассмотрел интересный иск о защите прав потребителей. Покупательница флагманской версии смартфона пожаловалась на навязанные ей дополнительные аксессуары и услуги общей стоимостью свыше 30 тысяч рублей.

В суде женщина сообщила, что в марте этого года приобрела только что вышедшую на рынок версию смартфона Samsung G975 Galaxy s10+ стоимостью более 64 тысяч рублей. Однако в одном пакете с гаджетом ей продали умный чехол-книжку и карту памяти на сумму 10,5 тысячи рублей, в которых она не нуждалась.

Изучив обстоятельства дела, суд решил, что права покупательницы нарушены частично

А уж тем более не нуждалась в консультации салона связи на сумму 8,3 тысячи рублей, страховке гаджета (от пожара, взрыва, удара молнии, ДТП, разбойного нападения, кражи, воздействия жидкости и электротока) на 11,1 тысячи, плюс в услуге автоинформирования по кредиту на сумму еще в 0,9 тысячи рублей.

Суд установил, что уже через четыре для после дорогой покупки женщина направила салону письменную претензию с требованием вернуть деньги за все товары, что ей навязали вместе со смартфоном. Однако там напомнили, что покупка совершена добровольно, и в возврате средств отказали.

Изучив обстоятельства дела, суд решил, что права покупательницы нарушены лишь частично.

С одной стороны, по закону "О защите прав потребителей" салон связи не должен был продавать один товар с условием покупки других. А значит все причиненные нарушением прав на свободный выбор убытки покупателю должен возместить продавец. Однако входящие в комплект к смартфону чехол-книжку и карту памяти челябинка во время покупки оплатить согласилась. А такие претензии, как "неудобный аксессуар" или "чрезмерный объем памяти", носят субъективный характер и не могут стать основанием для отказа от товара.

Что касается страховки, то отказаться от нее покупательница могла в течение 14 календарных дней с момента ее оформления. Однако для расторжения договора ей следовало обратиться непосредственно в страховую компанию, а не в салон связи, куда она адресовала претензию. И вернуть страховую премию на момент рассмотрения иска в суде уже не представлялось возможным. Другое дело - консультация салона связи в пакете "Все включено VIP+". Никаких доказательств того, что эта услуга была оказана, а салон связи понес в связи с ней какие-то расходы, не оказалось. Как не нашлось и отдельного договора на смс-информирование по кредиту. Из условий кредитного договора с микрофинансовой организацией следовало, что какие-либо дополнительные услуги она не оказывает. А оплата напоминаний о платеже по кредиту уже входит в его стоимость.

Суд пришел к выводу, что плату за эти услуги салон взял без каких-либо правовых оснований. В итоге его обязали выплатить обиженной клиентке 9,2 тысячи рублей "неосновательного обогащения", три тысячи рублей компенсации морального вреда и еще шесть тысяч рублей штрафа за отказ от выполнения законных требований потребителя. Всего вышло более 18 тысяч рублей.

Договор на страхование смартфона также расторгнут судом, однако полученная за него страховая премия из-за ошибочных действий самой клиентки все-таки досталась страховщику. Его вина в навязывании услуги в суде не доказана.