Нормы по предельному весу школьного ранца с учебниками и прочими принадлежностями, рекомендованные Роспотребнадзором накануне учебного года, на деле не соблюдаются. Вес школьного портфеля часто превышает норму в два, а то и в три раза, сообщили "РГ" в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, рюкзак с учебниками ученика первого и второго класса по нормативам должен весить не более 1,5 килограмма. В 3-м и 4-м классах портфель с учебниками не должен превышать двух килограммов. Пятиклассникам и шестиклассникам рекомендован вес 2,5 килограмма. В 7-8-х классах - не больше 3,5 килограмма. В 9-11-х классах максимальный вес - 4 килограмма. При этом сам ранец в старших классах не должен весить больше килограмма, а в младшей школе - 700 граммов.

Но то рекомендации санитарных врачей, а то жизнь. Вот что рассказала Мария, мама ученицы четвертого класса одной из гимназий Екатеринбурга.

- Рюкзак моей дочери весит вместе с учебниками 5-5,5 килограмма, это если в школе пять уроков, то есть он больше нормы, как правило, в два - два с половиной раза. И это при том что у нас в школе есть шкафчики для сменки, принадлежностей на изо, труд и т.д. А иначе вес портфеля и вовсе потянул бы на все 6-7 килограммов. Даже для меня это тяжело, когда помогаю дочке, сама несу его за спиной, так легче. Представьте, дочка весит 27 килограммов, а рюкзак составляет пятую часть ее веса, отсюда боли в шейном позвонке и искривление позвоночника. И это уже сейчас, в четвертом классе.

Между тем, как отмечают в Роспотребнадзоре, отвечать за то, чтобы портфель ребенка не перегружался, должны сами родители.

- Это все-таки зона ответственности родителей, - отметила пресс-секретарь уральского ведомства Анна Ожиганова. - Роспотребнадзор может только рекомендовать, а родители в свою очередь могут выходить с инициативами к руководству школ, к учителям. Например, договариваются, чтобы в школе ученики за партой занимались по одному учебнику вдвоем и т.д.

Рюкзак с учебниками ученика ­первого класса должен весить не более 1,5 кило­грамма

К слову, некоторые родители идут на то, чтобы купить второй комплект учебников в дополнение к бесплатному - тому, что предоставляет школа. И оставляют его в классе. Правда, и возможность такая есть не всегда, да и сумма получается немаленькая. Так, за комплект для четвертого-пятого класса нужно выложить 10-12 тысяч из расчета, что каждая книга обходится в две тысячи рублей. Не в каждой семье готовы заплатить такие деньги.

Хорошим выходом, как считают родители, могли бы стать электронные учебники, если бы их закупали в школах, каждый нашел бы возможность купить ребенку простой планшет или электронную книгу. На уроках можно было бы заниматься по электронным гаджетам, а дома по классическим учебникам. В итоге ходить в школу можно было бы с полупустым ранцем.

В Роспотребнадзоре считают, что за весом школьного портфеля должны следить сами родители

- Пока таких обязательств по закон у школ нет, - говорит Анна Ожиганова. - Но очевидно, это действительно решило бы проблему.

К слову, в отдельных школах такая практика уже существует: детям покупают электронные учебники за счет спонсорской помощи, грантов или на деньги родителей, но назвать эту практику повсеместной, увы, пока нельзя.

Проверка показала

У многих корреспондентов "Российской газеты" дети школьного возраста. В качестве эксперимента трое из них взвесили ранцы своих детей.

Наталья Граф, Омск:

- Мой сын Роман учится в 9-м классе. В день, когда в гимназии пять уроков, его рюкзак "вытягивает" почти на четыре килограмма. Когда в расписании семь занятий - вес увеличивается до 4 кг 300 граммов. Вроде немного. Но если прибавить к рюкзаку сменную обувь, пакет с формой на физкультуру и бутылку с водой, то обычная "школьная ноша" возрастает уже до семи килограммов.

Сын договорился вместе с соседом по парте носить учебники на уроки по очереди. Это очень удобно. Но иногда их проверяют и ругают за отсутствие "собственного" учебника - пишут "не готов к уроку". Сын давно мечтает о том, чтобы учебники заменили на электронные. Тогда достаточно будет просто принести в школу ноутбук, который весит всего около килограмма. Но по электронным учебникам в Омске занимаются только в трех школах - в качестве пилотного проекта. Да и то не по всем предметам.

Олег Корякин, Казань:

- Замерил вчера рюкзак сына первоклассника - 3,5 килограмма. Ноша для него, учитывая, что он щуплый и невысокого роста, весьма ощутимая. Помимо учебников, тетрадей и прочих школьных принадлежностей ему приходится носить еще и бутылку с водой, поскольку в классе нет кулера.

Ирина Поволоцкая, Ростов-на-Дону:

- У моего ребенка в 5-м классе обычно пять уроков. И как правило, в рюкзаке лежат четыре учебника, несколько обычных тетрадей и печатные, плюс дневник. Все письменные принадлежности хранятся в "трехэтажном" пенале, который сам по себе увесистый. И иногда еще в портфеле лежит бутылочка воды и яблоко. В среднем такой "набор школьника" весит около 3-3,5 кг. Но если в расписании физра, то вес рюкзака вырастает еще на килограмм.

Кстати

В некоторых странах мира, например, Испании и Израиле, существует обязательное правило: школьная сумка для ученика начальной школы обязательно должна быть на колесиках.