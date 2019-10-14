После ночной перестрелки в Челябинске госпитализировали трех человек

Трое мужчин госпитализированы после ночного инцидента со стрельбой в Курчатовском районе Челябинска. Один из участников конфликта задержан, сообщили в понедельник в ГУ МВД региона.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан предполагаемый участник ночного конфликта. Это челябинец в возрасте 50 лет, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Сейчас с подозреваемым работают следователи.

По предварительным данным, перестрелка произошла в ночь на понедельник у подъезда одного из домов по Свердловскому проспекту. Трое мужчин в возрасте 26, 35 и 37 лет госпитализированы с места происшествия на "скорой". Все пострадавшие были пьяны.

- Происшествие зарегистрировано в отделе полиции "Курчатовский". По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - подтвердили информацию в УМВД Челябинска.