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14.10.2019 16:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Тюменские власти выразили позицию о конфликте учителя и учеников

Текст: Иван Ман
Губернатор Тюменской области, руководители профильных подразделений правительства региона, Тюменского района, авторитетные педагоги высказали свою позицию по поводу нашумевшего инцидента в поселке Боровском, где молодой учитель ОБЖ в результате конфликта с группой подростков и последовавшего нервного срыва едва не доходит до рукоприкладства. История быстро получила огласку, поскольку школьники выложили телефонный ролик о происходившем в Сеть.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Педагог уволен, шаг правомерный, естественный, но ситуация не столь однозначна, как представляется на первый взгляд. Множество старшеклассников посредством флешмоба, и видеообращения морально поддержали экс-учителя, говоря о его достоинствах и осуждая провокаторов конфликта. Жители поселка собрали в соцсетях свыше 5 тысяч подписей в письме в защиту уволенного, а на публичных интернет-площадках развернулась жаркая дискуссия касательно поведения недавнего преподавателя.

Тем не менее в такой ситуации увольнение логично и справедливо, подчеркивает глава департамента образования Алексей Рейдер. Ведь нанесен ощутимый удар по репутации школы и педколлектива. Позиция ректора ТОГИРРО Ольги Ройтблат следующая: пусть у человека крайне мал педагогический опыт и ранее он показывал себя исключительно с положительной стороны, стремясь утвердиться в глазах учащихся и коллег, но учитель ни при каких обстоятельства не имеет права оскорблять детей, тем паче прибегать к способам физического воздействия. К тому же профессионал должен понимать, что имеет дело с детьми трудного возраста - подростками.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
В тюменских селах соцобъекты строятся при партнерстве власти и населения

К дискуссии в соцсетях подключился губернатор Александр Моор. Вот, к примеру, что он написал в "Одноклассниках":

"Думаю, если дети говорят, что преподаватель умел устанавливать хорошие отношения с ребятами, доступно объяснял сложные вещи, им можно верить. Но в этой ситуации мы не обсуждаем педагогический талант человека, мы определяем границы допустимого. Есть правило, которое никто не имеет право нарушать, - нельзя применять насилие к ребенку! Педагог должен решать свои задачи убеждением и влиянием…. С другой стороны, мир очень серьезно изменился с той поры, когда училось наше поколение. Многие родители не только не поддерживают авторитет школы в глазах ребенка, но, увы, и сами становятся источником агрессии по отношению к преподавателям".

Понятно, что из случившегося следует извлечь урок и постараться не допускать подобного впредь.

По мнению главы региона, будет правильно, если органы образования разработают специальный прикладной курс "Как педагогу работать с агрессией в школе". А также - подумать над формой поддержки учителей, не способных справиться с конфликтом самостоятельно. Как минимум, они имеют право на оперативную консультацию конфликтолога, а в сложных случаях и на прямое участие медиаторов - посредников, способствующих примирению, - доводит до логического завершения свою мысль Александр Моор.

Такие курсы крайне нужны, согласны с ним пользователи "Одноклассников". "Если научить учителя правильно работать с агрессией, это точно снизит шанс появления таких ситуаций в будущем", - пишет Светлана Андреева. Ей вторит Мария Герасимова: "Учителей уже давно пора самих учить правильно обращаться с детьми… Курсы нужны однозначно, иначе ситуация пойдет на самотек".

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