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14.10.2019 13:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В ближайшие пять лет 288 тысяч югорчан получат новое жилье

Текст: Елена Панова
Эти данные были обнародованы в ходе встречи губернатора Югры Натальи Комаровой с жителями Сургута. Обсуждались все аспекты реализации госпрограммы "Развитие жилищной сферы" как на территории города, так и в Югре в целом. Об этом "РГ" сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Я периодически получаю от югорчан вопросы по этой наболевшей для многих теме. Конечно, мы стремимся решать жилищную проблему в регионе. Действует большой комплекс мер, выделяются огромные средства, - отметила Наталья Комарова, предваряя актуальный разговор с людьми. - Поэтому нам очень важно свести к общему знаменателю позицию государства и мнение югорчан. Да, проделана колоссальная работа, но нам очень важна обратная связь с людьми. Мы должны четко знать, где нужно усилить позиции, какие меры еще можем предпринять, чтобы жилищная проблема в регионе как можно скорее была сведена на нет.

В свою очередь заместитель губернатора Андрей Зобницев, говоря об исполнении госпрограммы, сообщил, что в Югре основные направления жилищной политики сегодня - это переселение граждан из приспособленных для проживания строений, аварийного жилья, стимулирование строительства, развитие рынка ипотечного кредитования, поддержка отдельных категорий граждан, а также развитие арендного жилья.

Фото: Nadezhda1906/iStock
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- За последние годы в Югре шла планомерная поступательная работа по решению жилищных проблем жителей: был определен статус приспособленных помещений, проведена инвентаризация. В результате на 1 января 2012 года в регионе зафиксировано почти десять тысяч балков, в них проживали 10 813 семей, - констатировал он.

Принимаемые меры позволили до 2018 года расселить жителей из 260 аварийных домов. Свыше двух тысяч югорских семей переехали в новое благоустроенное жилье.

- С 2012 года по настоящее время количество приспособленных для жилья вагончиков, балков сократилось на 7636 строений, 8366 семей переехали в новое жилье, - рассказал участникам встречи Андрей Зобницев. - В Югре за это время в строй введено свыше семи миллионов 100 тысяч квадратных метров жилья. Это позволило улучшить жилищные условия 10 200 семей. Уровень обеспеченности населения вырос с 19 квадратов на человека до 21.

По словам Андрея Зобницева, субсидии получили 52,5 тысячи семей, компенсацией процентной ставки воспользовались 67 700. Из аварийного жилфонда переселены 2133 семьи, а из приспособленных помещений - 6800.

Сегодня такой мерой поддержки, как участие в льготном ипотечном кредитовании, пользуются 37,5 тысячи семей. На эти цели направлено более 21 миллиарда рублей.

- С 1 января 2019 года в регионе принята новая государственная программа развития жилищной сферы, в которую включено шестнадцать мероприятий, направленных на поддержку отдельных категорий граждан. За девять месяцев перечислено 2111 субсидий на сумму свыше 2 миллиардов 600 миллионов рублей, в том числе 1657 субсидий молодым семьям на один миллиард 600 миллионов рублей. До конца года такие выплаты получат еще 2350 семей, - сообщил заместитель главы Югры.

Андрей Зобницев отметил, что до 2024 года в Югре планируется ликвидировать более 700 тысяч квадратных метров аварийного жилья. К этой же дате запланирован ввод в эксплуатацию 6,3 миллиона квадратов жилья.

Принимаемые меры позволят улучшить жилищные условия более чем 288 тысячам югорчан.

Заместитель губернатора Всеволод Кольцов добавил, что в Югре предоставляется 93 меры социальной поддержки жителей. Только в 2019 году на эти цели направлено более 20 миллиардов рублей.

Фото: iStock
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- В России объявлено Десятилетие детства. Наталья Комарова предложила объявить 2019 год в Югре Годом семьи. Безусловно, все это влияет на определение приоритетов в проведении социальной политики. Поэтому правительство региона приняло решение об оказании помощи самым нуждающимся из числа многодетных семей для улучшения их жилищных условий, - пояснил Всеволод Кольцов.

Такая помощь, в частности, предоставляется в виде единовременных денежных выплат на погашение части ипотеки. Для достижения поставленных целей принято и реализуется пять нормативно-правовых актов, в которых закреплены условия и порядок предоставления этой меры.

- В 2019 году эту помощь получат более четырех тысяч семей. Уже свыше 1,5 тысячи югорских семей воспользовались этой мерой поддержки. Для этого было направлено свыше двух миллиардов рублей, - отметил Всеволод Кольцов.

- Бюджет Югры пополнился дополнительными средствами, которые были направлены на решение жилищных проблем югорчан. Именно поэтому в 2019 году нам удалось увеличить количество субсидий всем категориям граждан, - отметила Наталья Комарова. - Мы приняли решение произвести единовременные выплаты всем многодетным семьям - участникам программы.

Этой мерой поддержки могут воспользоваться в том числе и семьи, являвшиеся участниками программы и уже достигшие возраста 36 лет.

Наталья Комарова нацелила на принятие таких решений в регионе, которые окажут положительное влияние на большое число югорчан.

- Считаю, что можно было бы сформировать в Югре площадку для решения экстремальных проблем с жильем, случаев, требующих срочной помощи. Ведь жизнь меняется, и то, что еще вчера нам не казалось "катастрофическим", сегодня может враз представлять опасность, - подчеркнула глава Югры.

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