Почти 100 тысяч екатеринбуржцев проголосовали в воскресенье за место для кафедрального собора. По мнению большинства, его должны построить на месте бывшего приборостроительного завода.

По данным горизбиркома, площадку на улице Горького,17, поддержали 56 тысяч человек, альтернативный вариант за Макаровским мостом - 38 тысяч. Примерно три процента опросных листов признаны недействительными.

С самого утра на всех 51 пунктах опроса было многолюдно. Шли целыми семьями, с маленькими детьми, несмотря на пасмурную погоду и необходимость ждать в очереди по 10-15 минут.

- Считаю, что мы должны принять решение и закончить все споры по поводу храма, - пояснила жительница Екатеринбурга Татьяна Попова. - Это лучше, чем не делать ничего, а потом ругаться и митинговать.

По словам главы горизбиркома Вадима Антошина, голосование прошло без грубых нарушений и эксцессов. За ходом голосования следили 12 независимых наблюдателей. Как на выборах, весь день работал центр общественного наблюдения.

- Для нас было очень важно, чтобы первый в стране городской опрос прошел открыто, доступно и под наблюдением общественности, - рассказал глава Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Атмосфера в воскресенье действительно чем-то напоминала выборы, но была более домашней. Волонтеры прямо перед участками раздавали информационные буклеты, зазывали прохожих отдать свой голос - во время опросов это не запрещено. А на выходе всем дарили монетку "первого строителя храма".

Почти все пришедшие отмечали: хорошо, что прямой диалог между властью и населением наконец-то состоялся. Что бы ни выбрали, результат уже есть: людей услышали, чего не получалось предыдущие десять лет. Общественные слушания по строительству храма Святой Екатерины, которые проводились трижды и собирали каждый раз не больше 2-3 тысяч человек, явно были менее презентативны, чем мнение почти 100 тысяч горожан.

...А в памяти еще свежи майские события в Екатеринбурге, когда в гуще событий встречались провокаторы. Но многие екатеринбуржцы пытались донести: "Мы не против храма. Мы не хотим, чтобы его ставили именно здесь. "Зеленые легкие" мегаполиса и так стремительно сжимаются. Нужно больше парков и скверов, уютных мест для отдыха, где мамочки могут гулять с колясками, влюбленные - целоваться, а тинейджеры - танцевать".

С этой точки зрения 13 октября стало историческим днем не только для Екатеринбурга, но и для всей страны: такой массовый общественный опрос по градостроительной проблеме проводился впервые. И он показал, что людям не безразлично качество среды, которая их окружает. Только в процессе подготовки голосования население предложило 53 разных площадки под храм, после экспертной оценки осталось всего две, но все этапы отсева были максимально прозрачны. Сам проект собора перерос в целый исторический квартал, где будет не только церковь, но и несколько музеев, выставочная галерея, духовная библиотека, детская школа искусств. Также здесь планируется открыть центр помощи сиротам, одиноким матерям, малообеспеченным и нуждающимся.

Произошла переоценка политики точечной застройки. Были введены новые правила землепользования и застройки, которые предусматривают город, как "единую живую систему". В которой предусматриватеся строительство школ, детских садов, транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Переосмыслены и сами подходы к зеленым зонам: все 19 городских парков и скверов мэрия решила перевести в особо охраняемые природные территории, где строительство запрещено. По словам главы администрации Екатеринбурга Александра Высокинского, местная власть создала новый механизм взаимодействия городского сообщества, показав, что даже самые сложные задачи можно решать конструктивно, не опускаясь до взаимных упреков и оскорблений.