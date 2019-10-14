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14.10.2019 12:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В каких регионах России лучше всего организован детский отдых

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Названы регионы-лидеру по качеству организации детского отдыха. Первую позицию заняли сразу три субъекта - Москва, Краснодарский край и Свердловская область, все с результатом 17 баллов из 21 возможного.

В исследование, сообщает РИА Новости, приняли участие все регионы. Для оценки учитывались доступность услуг, обеспечение организаторов отдыха квалифицированными кадрами, доля отдохнувших, наличие условий для детей с ограниченными возможностями и так далее.

Фото: Lewkwmiller/ iStock
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На втором месте - Нижегородская область, Санкт-Петербург, Тюменская область и Ульяновская область (у каждого региона - по 15 баллов). На третьей строчке рейтинга - Башкортостан, Волгоградская и Саратовская области (по 14 баллов).

Аутсайдером списка оказался Ненецкий автономный округ - он набрал всего четыре балла из возможных. Немного лучше ситуация на Чукотке, в Ингушетии, Дагестане и республике Тыва - эти регионы получили по пять баллов.

Так как исследование проводилось на основе данных из открытых источников, причинами низкой оценки могли стать некачественно заполненный реестр, отсутствие информации о кадрах и лагерях.

"В этом году в рейтинг был добавлен понижающий коэффициент за наличие событий негативного или массового характера, в результате которых погибли или пострадали дети", - пояснили аналитики.

Дополнительный балл присуждался регионам, в которых организован отдых детей-инвалидов. Таких субъектов Федерации в сравнении с 2018 годом стало больше в три раза.

Общество Соцсфера Социология Общество Семья и дети Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Башкортостан УрФО Свердловская область УрФО Тюменская область ЦФО Москва ЮФО Краснодарский край ПФО Нижегородская область Отдых детей в летних лагерях
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