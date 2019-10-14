В Нижневартовске бультерьер напал на детей на территории школы

Следственный комитет Югры проводит проверку по факту информации, появившейся в соцсетях и СМИ, о том, что в Нижневартовске на детей напала собака.

Случилось это, как передает "Телеканал Мегаполис", на территории школы во время прогулки группы продленного дня. Происшествие попало на камеры наружного наблюдения: две девочки играют за забором, потом в дыру в нем пролезает бультерьер и бросается за одной из них. Когда она замирает на месте, пес переключает внимание на ее подружку - прыгает на ребенка, кусает, валит с ног и начинает трепать за одежду. Другие школьники и учительница видят, что происходит, бросаются на помощь и с трудом отгоняют агрессивное животное.

Сотрудники органов внутренних дел выяснили имя хозяйки пса. По ее словам, собака убежала из квартиры, поэтому оказалась на улице без намордника и поводка.

"В ходе проверки будет установлена степень тяжести вреда, причиненного здоровью детей, и будет дана правовая оценка действиям владелицы животного", - сообщает пресс-служба регионального СК.