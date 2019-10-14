В Новом Уренгое аэропорт эвакуировали из-за бесхозного чемодана

Бесхозный багаж стал причиной эвакуации в аэропорту города Новый Уренгой.

Инцидент произошел накануне. Из-за брошенного кем-то чемодана пришлось вывести из здания пассажиров и персонал.

Находку проверили спецслужбы - опасности она не представляла. После того как оперативным мероприятиям был дан отбой, авиаузел возобновил работу.

"В результате происшествия задержано два рейса на вылет, в среднем на 20 минут - из-за ожидания пассажиров, не успевших пройти регистрацию до эвакуации", - пояснила "РГ" директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Анастасия Нестерова.