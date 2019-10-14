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14.10.2019 15:52
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Житель ямальского села перепел хит группы Metallica на ненецком

Текст: Татьяна Воробьева

Максим Хороля из ямальского Яр-Сале, небольшого села на реке Юмбе, в межсезонье почти отрезанного от "большой земли", перепел хит группы Metallica и снял видео на фоне пейзажей тундры. Получилось атмосферно.

Группу Metallica назвали наиболее успешно гастролирующей в мире

Hardwired - первый сингл американского метал-коллектива из десятого студийного альбома. Композиция была выпущена 18 августа 2016, а в 2017-м номинировалась на премию "Грэмми" в номинации "Лучшая рок-песня".

Максим - участник первого вокального интернет-конкурса каверов на ненецком языке "Поющие голоса". Он проводится на официальных аккаунтах организаторов в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram. "Главная цель конкурса, - говорят устроители смотра, - выявление талантов среди коренных малочисленных народов Севера, формирование активной жизненной позиции".

Работы участников принимают до первого декабря, а итоги подведут десятого числа.

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