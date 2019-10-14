Рейтинг лидера Южной Кореи упал до исторического минимума

Рейтинг президента Южной Кореи обновил рекордный минимум с момента вступления Мун Чжэ Ина в должность. Уровень поддержки главы государства населением упал до 41,4 процента. Такие данные опубликовало исследовательское агентство Realmeter.

Негативно политику южнокорейского лидера оценили 56 процентов опрошенных. При этом 45 процентов считают, что президент "крайне плохо" выполняет свои обязанности. Всего за неделю этот показатель вырос на 5 процентов.

По мнению экспертов, рейтинг Мун Чжэ Ина начал стремительного падать после назначения министром юстиции Чо Гука, подозреваемого в коррупции.