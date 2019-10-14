В столице Катара - Дохе - продолжаются первые в истории Всемирные пляжные игры. Отметим,что соревнования проходят под эгидой Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Изначально право на проведение турнира в октябре 2015 года получил американский Сан-Диего. Данная заявка была безальтернативной, хотя ранее на проведение игр претендовали ОАЭ, Китай и Россия. Позднее эти заявки были отозваны. А этим летом стало известно, что из-за финансовых трудностей Сан-Диего проведение турнира было перенесено в Доху.

В первых в истории Всемирных пляжных играх принимают участие спортсмены из 97 стран мира

На играх представлены 14 спортивных дисциплин, в том числе и в баскетболе 3х3, который активно развивается в нашей стране усилиями Российской федерации баскетбола (РФБ).

Российские команды юношей и девушек успешно стартовали на турнире по баскетболу 3х3, одержав в первый день по две победы. Женская сборная (Таисия Афанасьева, Олеся Николенко, Кира Пирвиц, Евгения Сухорукова), которая составлена, в основном, из представительниц студенческого баскетбола (кроме Пирвиц), достаточно уверенно выиграла обе встречи. Сначала была повержена команда Иордании - 16:7, а затем Доминиканская Республика - 19:10. При этом Сухорукова, которая четыре месяца назад повредила крестообразную связку на колене, сильно упала в первой игре - вплоть до того, что не могла ходить. Однако во второй была неудержима, став самым результативным игроком матча.

Мужская команда (Даниил Абрамовский, Василий Бердников, Иван Храмов, Дмитрий Чебуркин), в отличие от женской, дважды выиграла не без труда. Примечательно, что в первой игре с Угандой (14:11) в составе соперников было лишь три игрока. Более того, по ходу матча один из них получил травму. Тогда, несмотря на напряженный характер встречи, россияне тоже продолжили играть вдвоем. И все-таки взяли верх. А потом обыграли и Латвию - 19:15.

Сегодня обе наши сборные проведут матчи за первое место в своих группах: девушки встретятся с командой США, а юноши - с бразильцами.

Тем временем в Единой лиге ВТБ продолжаются матчи регулярного чемпионата.

Накануне ЦСКА уверенно обыграл "Цмоки-Минск". Встреча завершилась со счетом - 114:81.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Майк Джеймс, набравший 22 очка. Еще 17 очков в копилку московского коллектива добавил Дэрран Хиллиард.

Для команды Димитриса Итудиса это вторая победа в четырех матчах. Минчане потерпели второе поражение подряд.

Наставник москвичей Димитрис Итудис на послематчевой пресс-конференции отметил характер своих подопечных:

- Поздравляю команду с победой, а также с тем, как ей удалось изменить свой настрой на три четверти. Мы плохо начали матч, и я хотел немного завести игроков поначалу, чтобы посмотреть, как они будут реагировать и играть в ситуации, когда "Минск" попадал практически все. Но во второй половине соперники забросили всего один трехочковый и набрали всего 29 очков - на одно меньше, чем за первую четверть.

Это говорит о том, как мы изменили настрой и серьезно защищались. В то же время мы сейчас находимся в таком режиме, когда нам свойственны и взлеты, и падения. Мы все еще ищем связки внутри команды, и это была очень хорошая игра против сильного соперника, чтобы тренироваться в таких реальных ситуациях.