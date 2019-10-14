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14.10.2019 20:35
Рубрика: Власть

Зеленый пояс затянули

Города остаются без защитных лесов
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(7989)
Региональные власти не торопятся создавать защитные леса вокруг крупных городов. Только 7 регионов полностью прошли всю процедуру по созданию "зеленых щитов", показал мониторинг ОНФ. Это Башкортостан, Амурская, Кировская, Рязанская, Свердловская, Смоленская и Тюменская области.

Закон о "зеленых щитах", который ограничивает вырубки вокруг городов, принят еще в 2016 году. Процедура создания "зеленого щита" подразумевает, что инициатива общественников должна быть одобрена сначала региональной общественной палатой, после этого - заксобранием региона, а затем она направляется в профильный орган региона, устанавливающий границы "зеленого щита", которые позднее вносятся в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Фото: Валентина Пичурина/РГ
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В 11 регионах ходатайства о создании лесопарковых зеленых поясов были отклонены, в 27 регионах процедура остановилась на уровне профильных органов власти, 9 из них не провели кадастровые работы, сославшись в том числе на отсутствие средств. Еще 18 регионов даже не определили органы, утверждающие границы лесопарковых поясов. В 9 регионах пока не принято решение о создании лесопарковых поясов, там власти заявляют о необходимости дополнительных работ, а иногда процесс останавливается без видимых причин.

По мнению координатора проекта ОНФ "Народная оценка качества" Виктора Рожкова, главной причиной является низкая исполнительская дисциплина региональных властей и формальный подход к созданию "зеленых щитов".

Хотя закон принят еще в 2016 году, лишь 7 регионов полностью прошли всю процедуру по созданию "зеленых щитов"

Так, правительство Ивановской области удалось обязать установить границы лесопаркового зеленого пояса только в судебном порядке, когда делом заинтересовалась Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура.

Стоимость кадастровых и смежных работ относительно невелика, поэтому ссылка некоторых регионов на отсутствие средств на них выглядит неубедительной, считают в ОНФ.

В числе других факторов Виктор Рожков назвал отсутствие в законодательстве требований к ходатайству о создании "зеленых щитов" и четких оснований для отказа в их создании. Кроме того, четко не прописано само понятие "зеленый щит" или "зеленый пояс", указала депутат Госдумы Ольга Тимофеева.

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