Ростовчане Сергей Черкашов и Антон Силинский создали электронный сервис, который помогает заемщикам законно уменьшить суммы начисленных долгов, сократить платежи и защититься от коллекторов.

В крайнем случае, провести процедуру банкротства - причем не выходя из дома. Сначала авторы (историки по образованию) помогали людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Внимательно изучив закон, они поняли, что чем быстрее человек пойдет в суд и официально разрубит гордиев узел своих долгов, тем меньше в конечном итоге ему придется платить.

"К нам часто приходили люди с зарплатой шесть-восемь тысяч рублей и долгами по три-четыре миллиона. Было понятно, что если они не пройдут неприятные, но необходимые судебные процедуры, то будут до конца жизни погашать пени, штрафы и неустойки, - рассказывает Сергей Черкашов. - Финансистам же иногда выгоднее "доить" клиента, чем идти в суд. И мы помогали либо ускорить судебный процесс, либо договориться с банком и сократить выплаты еще до суда. В любом случае мы изначально ищем самые простые и "мирные" варианты решения проблемы".

С 2015 года, когда вышел закон о банкротстве, ребята решили заняться и этой темой. Благодаря электронным сервисам они, получив от заявителя анкету с необходимыми данными, могут составить стандартные бумаги для суда объемом 150 страниц буквально за пару минут. Чтобы заполнить такой шаблон вручную, обычному юристу нужно несколько часов. Которые стоят денег клиента.

А еще сервис помогает разобраться с недобросовестными коллекторами. Федеральный закон четко прописывает, кому, кроме заемщиков, имеют право звонить коллекторы по поводу долгов, сколько раз звонить, какую информацию им обязаны предоставить по телефону и так далее. Ограничений много, но многие коллекторы их игнорируют. Хотя решить проблему можно быстро при помощи правоохранительных органов, а иногда и просто при помощи "железной" ссылки на закон.