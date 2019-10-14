Samsung привезла в Россию смартфон с огромной батареей и низкой ценой

В России поступил в продажу новый бюджетный смартфон Galaxy M30s, одним из главных отличий которого стал гигантский аккумулятор емкостью 6000 мАч.

Смартфон Galaxy M30s. Фото: Samsung

Сверхъемкая батарея обеспечивает до 49 часов разговоров, до 29 часов просмотра видео, около 130 часов прослушивания музыки. Поддерживается быстрая зарядка на мощности 15 Вт.

Galaxy M30s оснащен 6,4-дюймовым экраном FullHD+, тройную основную камеру на 48 мегапикселей и фронтальную на 16 (последняя размещена в каплевидном вырезе). Камеры поддерживают ночной режим и используют искусственный интеллект, выставляющий параметры съемки в зависимости от сцены.

В качестве процессора используется фирменный чип Samsung Exynos 9611, объем оперативной и постоянной памяти составляет 4/64 гигабайта. Предусмотрена возможность одновременно использовать обе SIM-карты и слот для microSD.

Что касается стоимости, то она составит 16990 рублей. Фанатов бесконтактных платежей ждет приятный сюрприз - модуль NFC в смартфоне присутствует.