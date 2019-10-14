Samsung привезла в Россию смартфон с огромной батареей и низкой ценой

В России поступил в продажу новый бюджетный смартфон Galaxy M30s, одним из главных отличий которого стал гигантский аккумулятор емкостью 6000 мАч.
Сверхъемкая батарея обеспечивает до 49 часов разговоров, до 29 часов просмотра видео, около 130 часов прослушивания музыки. Поддерживается быстрая зарядка на мощности 15 Вт.
Galaxy M30s оснащен 6,4-дюймовым экраном FullHD+, тройную основную камеру на 48 мегапикселей и фронтальную на 16 (последняя размещена в каплевидном вырезе). Камеры поддерживают ночной режим и используют искусственный интеллект, выставляющий параметры съемки в зависимости от сцены.
В качестве процессора используется фирменный чип Samsung Exynos 9611, объем оперативной и постоянной памяти составляет 4/64 гигабайта. Предусмотрена возможность одновременно использовать обе SIM-карты и слот для microSD.
Что касается стоимости, то она составит 16990 рублей. Фанатов бесконтактных платежей ждет приятный сюрприз - модуль NFC в смартфоне присутствует.