Отборочный цикл Евро-2020 вступает в решающую фазу. Несколько команд уже оформили путевку в финальную стадию турнира, а некоторым еще предстоит решить эту задачу. Одной из таковых являются Нидерланды.

"Оранжевые" сейчас явно на подъеме. После пропуска чемпионата Европы, а затем и мира они потихоньку приходят в себя. Подтверждением тому стало уверенное выступление команды Рональда Кумана в Лиге наций, а теперь еще и в квалификации к Евро. Нидерланды потерпели на данный момент в группе лишь одно поражение - дома от Германии. При этом в ответной встрече Мемфису Депаю и компании удалось взять реванш: поединок в Гамбурге завершился в пользу гостей (4:2).

Накануне Нидерланды отправились в Минск, где им противостояла Беларусь (2:1). Надо отметить, что Куман произвел сразу несколько перестановок в составе. В частности, на поле с первых минут появился бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес. Вне заявки остался автор дубля в игре с Северной Ирландией (3:1) в минувший четверг хавбек французского "Лиона" Мемфис Депай.

Уже в первом тайме Нидерланды забили два мяча. Дубль оформил полузащитник "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум. Хозяева ответили на это точным ударом Станислава Драгуна. Как итог - 2:1 в пользу "оранжевых", которые могли выиграть и крупнее, но не использовали ряд возможностей.

Теперь у всех трех команд, борющихся за две путевки на Евро от группы С, равное количество матчей - по шесть. При этом встреча сборной Германии на выезде с Эстонией завершилась накануне после подписания номера "РГ" в печать. Перед выездом в Таллин в активе у немцев столько же очков, сколько у Северной Ирландии - по 12. В то же время Нидерланды набрали уже 15 баллов.

Нидерланды выиграли пятый матч подряд в отборочном цикле

Ряд интересных матчей отборочного цикла состоится сегодня. Самая громкая афиша - противостояние действующих чемпионов мира французов и турок. Эти команды являются лидерами группы H, в которой конкуренцию им может составить разве что Исландия, отстающая от них на шесть очков.

Не менее интересная встреча ожидается в Софии, где болгары примут англичан. Перед этим выездом команда Гарета Саутгейта неудачно слетала в Прагу, где она достаточно неожиданно проиграла Чехии (1:2), потерпев первое поражение в квалификации к чемпионатам Европы или мира за последние десять лет.

Впрочем, вряд ли эта осечка серьезно повлияет на шансы английской сборной на выход в финальную стадию Евро. Они продолжают лидировать в группе, имея одинаковое количество очков с чехами (12 баллов). При этом у "львов" еще есть матч в запасе.

- Думаю, в поражении от Чехии виноваты мы сами. Начало встречи было идеальным: мы быстро открыли счет и контролировали ход матча. Но затем что-то случилось. Мы стали медленнее двигаться, давать сопернику пространство. При этом поводов для паники у нас нет, все нормально. Это поражение стало тревожным звонком. Не более того, - отметил капитан англичан Гарри Кейн.