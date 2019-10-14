Сборная России разгромила Кипр - 5:0 и досрочно вышла на Евро-2020

Сборная официально оформила выход в финальную часть Евро-2020. В воскресенье вечером наша национальная команда крупно обыграла на выезде Кипр 5:0. Мячи забили Оздоев, Дзюба, Головин и дважды Черышев. Набрав 21 очко в восьми матчах, российские футболисты гарантировали себе как минимум второе место в отборочной группе уже за два тура до завершения квалификации.

Станислав Черчесов и его штаб проделали грандиозную работу перед чемпионатом мира, результатом которой стал выход в четвертьфинал и всенародное обожание. Но, что еще важнее, взлет сборной прошлым летом не оказался кратковременным всполохом, как это было в 2008-м при Гусе Хиддинке. Пережив после успеха на ЧМ-2018 смену поколений, которая никогда не бывает безболезненной, наша национальная команда выдала в отборе на Евро-2020 серию из семи побед подряд. В которых пропустила всего один гол, в гостях от шотландцев, а забила при этом 25 (!) мячей. Признайтесь честно, когда на протяжении столь приличного отрезка времени российские футболисты показывали столь впечатляющие результаты? Даже не пытайтесь вспомнить, ибо такого не было.

Да, были при этом и разгром в товарищеском матче от Германии, и неудача на финише Лиги наций со шведами, но тому есть объективные причины - кадровые. Было и поражение на старте отборочного цикла от Бельгии (1:3), но уступить в гостях первому номеру рейтинга ФИФА и бронзовому призеру чемпионата мира с кучей звезд мирового уровня в составе точно не зазорно. В остальном сборная России делала свою работу максимально качественно, насколько позволяет ее уровень.

Наградой за старания стал, пожалуй, самый спокойный отборочный цикл в современной истории, когда команда брала свои очки везде, где это требовалось. Например, в противостоянии с Шотландией. Команда с Британских островов, которая после жеребьевки виделась основным конкурентом в борьбе за второе место в группе (первое безоговорочно и вполне справедливо отдавалось бельгийцам), была повержена дважды за эту осень. И именно эти победы во многом обеспечили россиянам тот огромный отрыв, который они получили на финише отборочного турнира.

После разгрома шотландцев в "Лужниках" (4:0) сборная из холодной и заливаемой дождями Москвы улетела на 3000 километров южнее. Остров Кипр ее встретил расслабляюще прекрасной погодой. Когда команда вышла на предматчевую тренировку на поле старенького стадиона ГСП, небо было абсолютно безоблачным, а столбик термометра показывал +37 по Цельсию. Казалось бы, идеальные условия, чтобы размякнуть и дать слабину. С Кипром ведь было достаточно ничьей, чтобы праздновать выход на Евро.

Наша национальная сборная выдала в отборочном цикле к чемпионату Европы по футболу 2020 года впечатляющую серию из семи побед подряд

Но попробуй расслабиться у Черчесова, который зорко следит, как игроки выполняют каждое упражнение. Приболели Баринов и Фернандес - их оставили в отеле заниматься с физиотерапевтами. Но остальные 23 человека трудились в поте лица.

- Работаем в тех условиях, которые есть. Хотя бы есть чем дышать. В любом случае, думаю, вечером во время матча будет нормальная погода. Футбол - летний вид спорта. Не надо на этом заострять внимание, - философски заметил Черчесов, когда его на пресс-конференции спросили об удушающей жаре за окном.

И никаких скидок на весьма стрессовую смену климата Станислав Саламович делать не стал. По возвращении с тренировки игроков ждала общекомандная теория с подробнейшим разбором соперника. Впрочем, этого оппонента игроки и так неплохо знают. В июне в Нижнем Новгороде с ним пришлось помучиться. И единственный гол, оказавшийся победным, забить удалось только в самой концовке. "Игра со сборной Кипра будет тяжелой", - констатировал защитник Федор Кудряшов, который пришел с Черчесовым на предматчевую пресс-конференцию. И здесь один из самых опытных футболистов сборной, перенявший в "Лужниках" у уходившего на замену Дзюбы капитанскую повязку, не лукавил абсолютно. Масштаб задачи Федору, да и остальным игрокам наверняка обрисовали еще раз уже вечером, когда после теории начались индивидуальные беседы главного тренера с футболистами. Известно, что Черчесов, когда видит в этом необходимость, такую форму общения охотно практикует.

Предсказания Станислава Саламовича относительно погоды, кстати, сбылись полностью. Если в 17.00, когда российские болельщики дружно выстроились около касс стадиона в очереди - забирать предварительно купленные билеты, - солнце палило нещадно и дышать было реально непросто, то к 18.30 на улице стемнело. Зной мгновенно испарился, а с ним и опасения по поводу того, что погода может помешать нашим футболистам. Команда, до того не спешившая разминаться, забегала по полю куда активнее.

На трибунах к этому времени народу оказалось неприлично мало. А вот около касс началось настоящее столпотворение. Сотни людей штурмовали пять маленьких окошек, где выдавали билеты. Процесс этот происходил крайне неспешно, очередь никто и никак не регулировал. В общем, обычная для южных стран картина. Итогом этого хаоса стало то, что часть болельщиков к началу матча просто не успела. Но, кажется, это мало кого огорчило. По крайней мере местные жители вообще отнеслись к матчу без энтузиазма. Веры в то, что сборная Кипра в состоянии обыграть Россию - хозяев, напомним, только этот результат оставлял в числе претендентов на второе место в группе, - не было почти ни у кого. Из-за низкого спроса одну из трибун за воротами вообще не стали открывать для болельщиков. Вторую полностью отдали россиянам, и именно там было наиболее многолюдно. Да и на центральных секторах наших соотечественников оказалось чуть ли не больше, чем киприотов. Так что гостевым этот матч можно назвать только отчасти. И поддержку нашей сборной болельщики обеспечили более чем достойную. Едва игроки появились на поле, как на трибунах прогремело дружное "Россия, Россия!". Футболистам осталось только отблагодарить народ соответствующей игрой.

По сравнению с матчем против Шотландии Станислав Черчесов произвел в стартовом составе три замены. Две - вынужденные. Вне заявки ожидаемо остались Фернандес и Баринов, которые не успели восстановиться после травм. Их места заняли, соответственно, Сергей Петров и Ильзат Ахметов. На скамейку запасных отправился Юрий Жирков. У бровки он повстречался с бывшим коллегой Андреем Аршавиным, который ныне трудится экспертом на ТВ. Старые товарищи успели мирно побеседовать, пока на подвиг настраивался Денис Черышев. Именно ему доверили место на левом фланге полузащиты. И именно он забил гол уже на девятой минуте. Прорвавшись по своей бровке, Денис четко пробил с острого угла мимо вратаря - 1:0.

Наша сборная имеет шанс побороться за первое место в группе с бельгийцами. Команда-победитель получит преференции при жеребьевке Евро-2020

К слову, еще до этого эпизода роскошный шанс отличиться был у Георгия Джикия, но спартаковский защитник в дебюте встречи головой пробил в перекладину. Да и вообще сборная России смотрелась с первых же минут очень мощно. Наши активно прессинговали, шли вперед и перемещались по полю просто быстрее соперника. Ну а поскольку, поведя в счете, сбавлять обороты они не собирались, то вскоре преимущество гостей удвоилось.

Киприоты пытались сделать искусственный офсайд, но неудачно. И в результате получилась головокружительная комбинация с участием чуть ли не всех российских игроков группы атаки. Ее завершил Оздоев ударом уже по пустым воротам, а ассистировал Магомеду неутомимый Черышев - 2:0 к 22-й минуте. Такое начало можно назвать идеальным. А к неприятностям хозяев добавилось еще и удаление Лайфиса, который жестко сыграл против Петрова. Сергей, получив помощь от врачей, рванул обратно на поле, что очень не понравилось местным болельщикам. Теперь каждый раз, когда наш 23-й номер получал мяч, они недовольно свистели и гудели. Но продолжалась эта обструкция недолго. Побегав десять минут, Петров отправился на скамейку запасных - его заменил Караваев. Возможно, Черчесов решил таким образом не накалять обстановку, поберечь нервы игрока, для которого это был всего третий матч в футболке сборной. А может, Сергей действительно получил повреждение, последствия которого сказались не сразу.

Но сути дела эта ситуация не меняла. Россия продолжила доминировать на поле, а временами защиту киприотов она просто разрывала. До перерыва Дзюба имел шансы сделать счет крупным - не получилось. Тренер хозяев тем временем сделал сразу две вынужденные замены, в том числе вратарскую. Голкипер Костас Панайи травмировался, пытаясь обвести Дзюбу, и в игру на 40-й минуте экстренно вступил Урко Пардо. До перерыва он остался "сухим", что, с учетом происходившего на поле, уже можно считать для киприотов достижением.

Второй тайм начался так же, как и первый, - попаданием в каркас ворот. Теперь Головин потряс дальним ударом крестовину. Моментов сборная России создала после этого еще вагон и маленькую тележку. Но Пардо оказался ловким парнем и несколько раз свою команду спас. Только от всемогущего Дзюбы уберечься он не смог. На 79-й минуте капитан российской сборной головой замкнул верховую подачу и отпраздновал свой девятый гол в этом отборочном цикле - 3:0. После этого кипрские болельщики стали массово расходиться. И многие из них не увидели сначала отмененный из-за офсайда гол Дзюбы, а затем и забитый по всем правилам гол Головина. Окончательно развалившийся Кипр пропустил в добавленное время еще и от Черышева. 5:0 - с такой игрой можно замахнуться и на победу над Бельгией. Игра с "красными дьяволами", напомним, состоится в ноябре в Санкт-Петербурге.

Между тем

Жеребьевка финального турнира Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте. Ее контуры уже намечены. Поскольку чемпионат пройдет по всему континенту, команды, которые будут принимать турнир, изначально разбили по парам. Россия предварительно попала в группу В, а матчи этого квартета состоятся в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Полностью примерный состав групп выглядит так: группа А Италия и Азербайджан; группа В Россия и Дания; группа С Нидерланды и Румыния; группа D Англия и Шотландия; группа Е Испания и Ирландия; группа F Германия и Венгрия.

Наставник нашей сборной Станислав Черчесов не скрывал, что рассчитывает оформить путевку на Евро на Кипре. Фото: РИА Новости

На финише турнира у команды Черчесова будут стимулы набрать как можно больше очков. Если сместить с первого места в группе Бельгию или остаться вторыми, но попасть в число двух сборных, финишировавших в качестве вице-чемпионов, то можно оказаться при посеве во второй корзине. И таким образом получить более проходных соперников на групповом этапе чемпионата Европы. Корзин, напомним, будет четыре. В каждой по шесть сборных, исходя из показанных в квалификации результатов. Матчи с худшими командами в группах с шестью участниками учитываться при распределении по корзинам не будут.

Оставшиеся матчи

16 ноября:

Кипр - Шотландия,

Россия - Бельгия,

Сан-Марино - Казахстан.

19 ноября:

Бельгия - Кипр,

Сан-Марино - Россия,

Шотландия - Казахстан.