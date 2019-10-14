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14.10.2019 00:30
Рубрика: Спорт

Остров везения

Сборная России разгромила Кипр - 5:0 и досрочно вышла на Евро-2020
Текст: Илья Зубко (Никосия)
Российская газета - Столичный выпуск № 230(7988)
Сборная официально оформила выход в финальную часть Евро-2020. В воскресенье вечером наша национальная команда крупно обыграла на выезде Кипр 5:0. Мячи забили Оздоев, Дзюба, Головин и дважды Черышев. Набрав 21 очко в восьми матчах, российские футболисты гарантировали себе как минимум второе место в отборочной группе уже за два тура до завершения квалификации.
Полузащитник Магомед Оздоев (слева) стал автором второго мяча в ворота сборной Кипра. Фото: РИА Новости

Станислав Черчесов и его штаб проделали грандиозную работу перед чемпионатом мира, результатом которой стал выход в четвертьфинал и всенародное обожание. Но, что еще важнее, взлет сборной прошлым летом не оказался кратковременным всполохом, как это было в 2008-м при Гусе Хиддинке. Пережив после успеха на ЧМ-2018 смену поколений, которая никогда не бывает безболезненной, наша национальная команда выдала в отборе на Евро-2020 серию из семи побед подряд. В которых пропустила всего один гол, в гостях от шотландцев, а забила при этом 25 (!) мячей. Признайтесь честно, когда на протяжении столь приличного отрезка времени российские футболисты показывали столь впечатляющие результаты? Даже не пытайтесь вспомнить, ибо такого не было.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Кипр - Россия - онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020

Да, были при этом и разгром в товарищеском матче от Германии, и неудача на финише Лиги наций со шведами, но тому есть объективные причины - кадровые. Было и поражение на старте отборочного цикла от Бельгии (1:3), но уступить в гостях первому номеру рейтинга ФИФА и бронзовому призеру чемпионата мира с кучей звезд мирового уровня в составе точно не зазорно. В остальном сборная России делала свою работу максимально качественно, насколько позволяет ее уровень.

Наградой за старания стал, пожалуй, самый спокойный отборочный цикл в современной истории, когда команда брала свои очки везде, где это требовалось. Например, в противостоянии с Шотландией. Команда с Британских островов, которая после жеребьевки виделась основным конкурентом в борьбе за второе место в группе (первое безоговорочно и вполне справедливо отдавалось бельгийцам), была повержена дважды за эту осень. И именно эти победы во многом обеспечили россиянам тот огромный отрыв, который они получили на финише отборочного турнира.

После разгрома шотландцев в "Лужниках" (4:0) сборная из холодной и заливаемой дождями Москвы улетела на 3000 километров южнее. Остров Кипр ее встретил расслабляюще прекрасной погодой. Когда команда вышла на предматчевую тренировку на поле старенького стадиона ГСП, небо было абсолютно безоблачным, а столбик термометра показывал +37 по Цельсию. Казалось бы, идеальные условия, чтобы размякнуть и дать слабину. С Кипром ведь было достаточно ничьей, чтобы праздновать выход на Евро.

Наша национальная сборная выдала в отборочном цикле к чемпионату Европы по футболу 2020 года впечатляющую серию из семи побед подряд

Но попробуй расслабиться у Черчесова, который зорко следит, как игроки выполняют каждое упражнение. Приболели Баринов и Фернандес - их оставили в отеле заниматься с физиотерапевтами. Но остальные 23 человека трудились в поте лица.

- Работаем в тех условиях, которые есть. Хотя бы есть чем дышать. В любом случае, думаю, вечером во время матча будет нормальная погода. Футбол - летний вид спорта. Не надо на этом заострять внимание, - философски заметил Черчесов, когда его на пресс-конференции спросили об удушающей жаре за окном.

И никаких скидок на весьма стрессовую смену климата Станислав Саламович делать не стал. По возвращении с тренировки игроков ждала общекомандная теория с подробнейшим разбором соперника. Впрочем, этого оппонента игроки и так неплохо знают. В июне в Нижнем Новгороде с ним пришлось помучиться. И единственный гол, оказавшийся победным, забить удалось только в самой концовке. "Игра со сборной Кипра будет тяжелой", - констатировал защитник Федор Кудряшов, который пришел с Черчесовым на предматчевую пресс-конференцию. И здесь один из самых опытных футболистов сборной, перенявший в "Лужниках" у уходившего на замену Дзюбы капитанскую повязку, не лукавил абсолютно. Масштаб задачи Федору, да и остальным игрокам наверняка обрисовали еще раз уже вечером, когда после теории начались индивидуальные беседы главного тренера с футболистами. Известно, что Черчесов, когда видит в этом необходимость, такую форму общения охотно практикует.

Фото: EPA
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Предсказания Станислава Саламовича относительно погоды, кстати, сбылись полностью. Если в 17.00, когда российские болельщики дружно выстроились около касс стадиона в очереди - забирать предварительно купленные билеты, - солнце палило нещадно и дышать было реально непросто, то к 18.30 на улице стемнело. Зной мгновенно испарился, а с ним и опасения по поводу того, что погода может помешать нашим футболистам. Команда, до того не спешившая разминаться, забегала по полю куда активнее.

На трибунах к этому времени народу оказалось неприлично мало. А вот около касс началось настоящее столпотворение. Сотни людей штурмовали пять маленьких окошек, где выдавали билеты. Процесс этот происходил крайне неспешно, очередь никто и никак не регулировал. В общем, обычная для южных стран картина. Итогом этого хаоса стало то, что часть болельщиков к началу матча просто не успела. Но, кажется, это мало кого огорчило. По крайней мере местные жители вообще отнеслись к матчу без энтузиазма. Веры в то, что сборная Кипра в состоянии обыграть Россию - хозяев, напомним, только этот результат оставлял в числе претендентов на второе место в группе, - не было почти ни у кого. Из-за низкого спроса одну из трибун за воротами вообще не стали открывать для болельщиков. Вторую полностью отдали россиянам, и именно там было наиболее многолюдно. Да и на центральных секторах наших соотечественников оказалось чуть ли не больше, чем киприотов. Так что гостевым этот матч можно назвать только отчасти. И поддержку нашей сборной болельщики обеспечили более чем достойную. Едва игроки появились на поле, как на трибунах прогремело дружное "Россия, Россия!". Футболистам осталось только отблагодарить народ соответствующей игрой.

По сравнению с матчем против Шотландии Станислав Черчесов произвел в стартовом составе три замены. Две - вынужденные. Вне заявки ожидаемо остались Фернандес и Баринов, которые не успели восстановиться после травм. Их места заняли, соответственно, Сергей Петров и Ильзат Ахметов. На скамейку запасных отправился Юрий Жирков. У бровки он повстречался с бывшим коллегой Андреем Аршавиным, который ныне трудится экспертом на ТВ. Старые товарищи успели мирно побеседовать, пока на подвиг настраивался Денис Черышев. Именно ему доверили место на левом фланге полузащиты. И именно он забил гол уже на девятой минуте. Прорвавшись по своей бровке, Денис четко пробил с острого угла мимо вратаря - 1:0.

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К слову, еще до этого эпизода роскошный шанс отличиться был у Георгия Джикия, но спартаковский защитник в дебюте встречи головой пробил в перекладину. Да и вообще сборная России смотрелась с первых же минут очень мощно. Наши активно прессинговали, шли вперед и перемещались по полю просто быстрее соперника. Ну а поскольку, поведя в счете, сбавлять обороты они не собирались, то вскоре преимущество гостей удвоилось.

Киприоты пытались сделать искусственный офсайд, но неудачно. И в результате получилась головокружительная комбинация с участием чуть ли не всех российских игроков группы атаки. Ее завершил Оздоев ударом уже по пустым воротам, а ассистировал Магомеду неутомимый Черышев - 2:0 к 22-й минуте. Такое начало можно назвать идеальным. А к неприятностям хозяев добавилось еще и удаление Лайфиса, который жестко сыграл против Петрова. Сергей, получив помощь от врачей, рванул обратно на поле, что очень не понравилось местным болельщикам. Теперь каждый раз, когда наш 23-й номер получал мяч, они недовольно свистели и гудели. Но продолжалась эта обструкция недолго. Побегав десять минут, Петров отправился на скамейку запасных - его заменил Караваев. Возможно, Черчесов решил таким образом не накалять обстановку, поберечь нервы игрока, для которого это был всего третий матч в футболке сборной. А может, Сергей действительно получил повреждение, последствия которого сказались не сразу.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Но сути дела эта ситуация не меняла. Россия продолжила доминировать на поле, а временами защиту киприотов она просто разрывала. До перерыва Дзюба имел шансы сделать счет крупным - не получилось. Тренер хозяев тем временем сделал сразу две вынужденные замены, в том числе вратарскую. Голкипер Костас Панайи травмировался, пытаясь обвести Дзюбу, и в игру на 40-й минуте экстренно вступил Урко Пардо. До перерыва он остался "сухим", что, с учетом происходившего на поле, уже можно считать для киприотов достижением.

Второй тайм начался так же, как и первый, - попаданием в каркас ворот. Теперь Головин потряс дальним ударом крестовину. Моментов сборная России создала после этого еще вагон и маленькую тележку. Но Пардо оказался ловким парнем и несколько раз свою команду спас. Только от всемогущего Дзюбы уберечься он не смог. На 79-й минуте капитан российской сборной головой замкнул верховую подачу и отпраздновал свой девятый гол в этом отборочном цикле - 3:0. После этого кипрские болельщики стали массово расходиться. И многие из них не увидели сначала отмененный из-за офсайда гол Дзюбы, а затем и забитый по всем правилам гол Головина. Окончательно развалившийся Кипр пропустил в добавленное время еще и от Черышева. 5:0 - с такой игрой можно замахнуться и на победу над Бельгией. Игра с "красными дьяволами", напомним, состоится в ноябре в Санкт-Петербурге.

Между тем

Жеребьевка финального турнира Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте. Ее контуры уже намечены. Поскольку чемпионат пройдет по всему континенту, команды, которые будут принимать турнир, изначально разбили по парам. Россия предварительно попала в группу В, а матчи этого квартета состоятся в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Полностью примерный состав групп выглядит так: группа А Италия и Азербайджан; группа В Россия и Дания; группа С Нидерланды и Румыния; группа D Англия и Шотландия; группа Е Испания и Ирландия; группа F Германия и Венгрия.

Наставник нашей сборной Станислав Черчесов не скрывал, что рассчитывает оформить путевку на Евро на Кипре. Фото: РИА Новости

На финише турнира у команды Черчесова будут стимулы набрать как можно больше очков. Если сместить с первого места в группе Бельгию или остаться вторыми, но попасть в число двух сборных, финишировавших в качестве вице-чемпионов, то можно оказаться при посеве во второй корзине. И таким образом получить более проходных соперников на групповом этапе чемпионата Европы. Корзин, напомним, будет четыре. В каждой по шесть сборных, исходя из показанных в квалификации результатов. Матчи с худшими командами в группах с шестью участниками учитываться при распределении по корзинам не будут.

Оставшиеся матчи

16 ноября:

Кипр - Шотландия,

Россия - Бельгия,

Сан-Марино - Казахстан.

19 ноября:

Бельгия - Кипр,

Сан-Марино - Россия,

Шотландия - Казахстан.

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