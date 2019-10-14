Счетная палата указала на излишний оптимизм базового варианта макропрогноза

"Проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сбалансирован, предусмотрено снижение ненефтегазового дефицита федерального бюджета до 5,8 процента ВВП в 2022 году", - говорится в документе.

Основные сложности в контрольном ведомстве видят в прогнозировании макроэкономических показателей и соответственно - в расчете параметров бюджета.

Три варианта развития экономики - консервативный, базовый и целевой довольно схожи между собой. Некоторые показатели консервативного варианта оказываются даже ближе к целевым, чем к консервативным, а "оптимистичные параметры базового варианта требуют обоснования", - отмечают в СП.

В прогнозе, подготовленном правительством, одним из ключевых рисков для базового варианта названа "пробуксовка структурных реформ". Этот же риск значительно возрастает и в отношении целевого варианта, так как здесь заложена более быстрая реализация структурных реформ, масштабное внедрение информационных технологий, искусственного интеллекта и роботизации.

Для повышения качества прогнозирования необходима тщательная проработка вариантов прогноза, каждый из которых должен отображать свой сценарий развития событий, считают в СП.

В СП согласились с прогнозом правительства, что инфляция в России может составить 3 процента по итогам 2020 года, но при условии роста потребительского спроса на 0,6 процента, заложенного в макропрогнозе, а также отсутствия внешних шоков. Если потребительский спрос будет выше, то и уровень инфляции, вероятнее всего, будет выше 3 процентов, отметили в СП. Стимулировать потребление по-прежнему будет потребительское кредитование. На прогнозном горизонте до 2024 года реальный валютный курс рубля будет оставаться достаточно стабильным.

В соответствии с базовым вариантом прогноза ожидается ускорение темпов роста ВВП с 1,3 процента в 2019 году до 1,7 процента в 2020 году. В 2021 году прогнозируется резкий рост ВВП до 3,1 процента. По мнению Счетной палаты, такой прогноз характеризует достижение целевых показателей указа президента России от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", но при этом требует дополнительного обоснования. При условии прогнозируемого ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры возрастают риски сохранения темпов прироста ВВП в 2021 - 2024 годах в пределах потенциальных, которые оцениваются экспертами в 1,5 - 2 процента.