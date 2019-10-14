Шнуров завил о готовности пойти в политику

Еще недавно Сергей Шнуров ассоциировался не только с драйвовым творчеством группировки "Ленинград" (музыкант подчеркивает, что его коллектив можно назвать, скорее, оркестром, чем просто группой), но и со всеми вредными привычками разом. Сегодня он все чаще мелькает на телевидении, например, уже не первый сезон становится наставником шоу "Голос", активно ведет микроблог в Instagram, где публикует стихотворения на злободневные темы, а в феврале этого года артист пополнил состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре. Теперь о своем образе жизни он шутливо говорит: "Я стал все реже и реже выпивать, за что себя очень корю".

Тем временем, "Ленинград", образовавшийся в 1997 году, вновь переживает расцвет - собирает многотысячные стадионы по всей стране, выпускает клипы, которые вмиг становятся самыми просматриваемыми в Сети и даже становятся неофициальными гимнами. Даже не от фаната творчества Шнурова и его коллектива услышишь: "В Питере - пить!". Однако все хорошее когда-нибудь заканчивается: бессменный лидер группировки подтвердил, что прощальный концерт "Ленинграда" состоялся 12 октября в Санкт-Петербурге.

Шнуров планирует и дальше заниматься искусством. Однако он не исключает, что может стать политиком, который не побоится поднимать острые темы. По словам артиста, он вошел в общественный совет по культуре потому, что "те люди, которые у нас занимаются такой сложной темой, как русская культура, не очень понимают, что это такое". А он, как часть действующей культуры - одно звено большой цепочки, может говорить о процессах, которые в настоящем времени происходят в творческой среде.

"Как спикер телевизионного шоу, как вот тот политик, который может вбросить какую-нибудь, так сказать, тему острую, я - гожусь", - поделился Сергей Шнуров в интервью программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1". Однако артист сразу уточнил, что для большой, серьезной политики он вряд ли подходит. Слишком высокая ответственность за миллионы людей.

В интервью музыкант, который не любит делиться подробностями личной жизни, рассказал и о жене Ольге Абрамовой. Шнуров поделился, что выпускница искусствоведческого факультета МГУ покорила его сразу, представившись кандидатом наук и охарактеризовав свою научную работу длиннющими предложениями. "Я подумал, что в принципе, если я - искусство, то должен быть искусствовед. То есть я - предмет исследования!". Артист признался, что в юности он хотел быть искусствоведом и, если бы не карьера музыканта, он, вероятно, стал бы куратором. Однако теперь в семье искусствовед все-таки появился. "Видимо, таким образом я компенсировал собственные детские недосказанности", - рассказал Сергей Шнуров.