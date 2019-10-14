Сирийская армия вошла в Манбидж

Правительственная Сирийская арабская армия (САА) вошла в Манбидж - стратегически важный город на севере Сирии на трассе, соединяющей Турцию и Ракку. Об этом сообщило государственное сирийское телевидение. В доказательство были продемонстрированы снимки с сирийским флагом с двумя звездами на крыше какого-то здания.

Ранее Манбидж находился под контролем курдских ополченцев. Что интересно, курдский "Военный совет Манбиджа" опровергает новость о входе САА в город.

Также сирийское новостное агентство STEP News Agency сообщает, что части САА вошли в Ракку, бывшую столицу ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии под приветственные возгласы местного населения.

Из того же источника поступила информация, что порядка 40 бойцов САА заняли нефтяное месторождение к западу от города Айн-Исса на восточном берегу Евфрата.

Сведения об успехах звучат оптимистично, но надо учитывать, что в северной Сирии сейчас царит неразбериха. Там действуют несколько разнонаправленных военных сил, в числе которых правительственные войска при поддержке России, курды, турецкие подразделения, протурецкая Сирийская национальная армия, полевые командиры местных арабских племен, еще остающиеся в регионе американские и другие западные части, возможно - террористы, оказавшиеся на свободе после начала турецкой операции "Источник мира". Каждая из этих сил преследует свои интересы, поэтому не всегда можно сказать с уверенностью, насколько достоверна появляющаяся информация.