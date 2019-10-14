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14.10.2019 09:58
Рубрика: В мире

Сирийская армия вошла в ранее подконтрольный курдам город Табка

Текст: Константин Волков

Сирийские правительственные войска вошли в город Табка (Эс-Саура) в провинции Ракка, который ранее контролировался курдами. Армия продолжает продвижение на север. Об этом сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.

Табка находится рядом с плотиной, перекрывающей Евфрат и образующей самое большое в Сирии водохранилище Эль-Асад.

Сирия начала переброску войск на север страны

Продвижение правительственной Сирийской арабской армии продолжается с 13 октября, когда Дамаск объявил о заключении соглашения с курдами. Соглашение было заключено при посредничестве России.

Как отметил в своем выступлении представитель минобороны Сирийской арабской республики (САР), "армия войдет в Манбидж и остальные города", имеются в виду по всей видимости Табка, Кобани и Камышлы - стратегически важные центры в северной и северо-восточной Сирии.

С севера продолжается наступление турецких сил и СНА. Анкара стремится в ходе операции "Источник мира" создать "зону безопасности" на севере Сирии, чтобы получить буфер между турецкой границей и курдскими подразделениями. Также в эту зону Анкара планирует переселить порядка 2 миллионов сирийских беженцев, находящихся сейчас на территории Турции.

В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии Турецко-сирийский конфликт
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