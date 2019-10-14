Археологи нашли 1000 объектов, столетиями скрытых от людских глаз

Археологи из исследовательского проекта Historic Environment Scotland (HES) провели на шотландском острове Арран воздушно-космическое лазерное сканирование, которое помогло обнаружить около 1000 древних объектов.

Как сообщает BBC News, это наиболее крупное в истории Шотландии исследование такого рода. Ученые применили технологию лазерного сканирования, известную как лидар.

В результате на острове Арран было обнаружено около 1000 объектов, представляющих археологический интерес. В их число вошли доисторические поселения и средневековые усадьбы, а также неолитическое церемониальное сооружение, описанное как исключительно редкая находка на западном побережье Шотландии.

"Эта новая 3D-технология позволила нам провести быстрое археологическое исследование, в течение нескольких недель, а не месяцев или лет, и позволила обнаружить места, которые было невозможно найти другим способом, - говорит соавтор исследования Дэйв Коули. - Мы смогли увидеть, насколько плотно были заселены конкретные части острова Арран, а также нашли средневековые и постсредневековые стоянки в высокогорных районах, которые использовались пастухами".

По его словам, это всего лишь первый шаг - в будущем подобные исследования планируется перенести и в другие регионы. Новая технология становится все более доступной для археологов. Они ожидают обнаружить десятки тысяч еще более древних объектов, расположенных по всей Шотландии и скрытых от человеческих глаз.