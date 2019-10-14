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14.10.2019 19:02
Рубрика: Происшествия

Какой спрос с эксперта

Следователей обяжут согласовывать с адвокатами вопросы для экспертизы
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(7989)
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект поправок в УПК, обязывающий следователя знакомить с постановлением о назначении экспертизы всех заинтересованных лиц: потерпевших, обвиняемого, адвокатов. Принципиальное уточнение: знакомить надо до того, как материалы ушли эксперту.

"Изменения направлены на устранение существующего пробела в целях защиты прав граждан, обеспечения принципа равноправия и состязательности сторон в уголовном производстве", - подчеркнул глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Сегодня следователи часто ставят адвокатов перед фактом: экспертиза проведена, вот ее заключение

Сегодня обвиняемых и защитников зачастую лишь постфактум знакомят с постановлением о назначении экспертизы. Мол, вот постановление, а вот готовое заключение эксперта. Это лишает обвиняемого возможности задать вопросы эксперту, заявить ему отвод, ходатайствовать о производстве экспертизы в другом экспертом учреждении. Подобное случается и в отношении потерпевших. Дело в том, что в УПК нет прямой обязанности следователя показывать постановление о назначении экспертизы до начала самой экспертизы.

Фото: Аркадий Колыбалов.
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Предлагается ввести правило, что материалы на экспертизу без уведомления сторон могут направляться только в экстренных случаях. Ко второму чтению законопроекта планируется уточнить перечень обстоятельств, не позволяющих ознакомить участников уголовного судопроизводства с постановлением о назначении экспертизы до направления материалов дела.

По словам советника Федеральной палаты адвокатов Евгения Рубинштейна, несмотря на отсутствие в УПК РФ предлагаемой формулировки и Верховный суд РФ, и Конституционный суд РФ множество раз указывали, что с постановлением о назначении судебной экспертизы необходимо знакомить до начала ее производства. Для того чтобы предлагаемые нормы заработали, как полагает адвокат, необходимо предусмотреть ответственность для следователей. Например, если с постановлением о назначении судебной экспертизы не ознакомили заранее, суды могли бы отреагировать и признать экспертизу недопустимым доказательством. Пока, по его словам, такое нарушение суды считают формальным и не влекущим последствий.

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