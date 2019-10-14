СМИ оценили потери Германии от антироссийских санкций

Ежемесячные финансовые потери Германии по причине санкций против России составляют 667 миллионов долларов, пишет 14 октября немецкое издание Handelsblatt.

Газета ссылается на исследование, проведенное учеными Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлианом Хинцом из немецкого Кильского института мировой экономики.

Таким образом, по словам ученых, выражается "обратный эффект санкций", большую часть которого испытывают на себе страны Евросоюза - на них приходится 92 процента всех мировых убытков из-за ограничений, введенных в отношении России начиная с 2014 года.

При этом ученые пришли к выводу, что большинству европейских компаний не удается компенсировать на других направлениях убытки от сокращения торговли с Россией.