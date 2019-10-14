СМИ оценили потери Германии от антироссийских санкций

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Ежемесячные финансовые потери Германии по причине санкций против России составляют 667 миллионов долларов, пишет 14 октября немецкое издание Handelsblatt.
Газета ссылается на исследование, проведенное учеными Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлианом Хинцом из немецкого Кильского института мировой экономики.
Таким образом, по словам ученых, выражается "обратный эффект санкций", большую часть которого испытывают на себе страны Евросоюза - на них приходится 92 процента всех мировых убытков из-за ограничений, введенных в отношении России начиная с 2014 года.
При этом ученые пришли к выводу, что большинству европейских компаний не удается компенсировать на других направлениях убытки от сокращения торговли с Россией.