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14.10.2019 21:56
Рубрика: В мире

СМИ: США готовы ввести санкции против Турции уже сегодня

Текст: Константин Волков
США готовы уже 14 октября ввести санкции против Турции, поводом для которых стало начало операции "Источник мира" в северной Сирии, направленной на создание "зоны безопасности" между Турцией и курдами, а также - на борьбу с курдскими подразделениями YPG. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Фото: VOA News / youtube.com
Боевое крещение: Турция перебросила танки с активной защитой в Сирию
Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Aaron Burden / wikimedia.org
Войска США срочно выводят с севера Сирии после артобстрела

По информации источников, последние несколько дней американские ведомства, включая Минобороны и Минфин, работали без выходных, чтобы подготовить в срочном порядке ограничительные меры.

Ожидается, что санкции будут введены в отношении довольно широкого круга лиц, сообщает агентство. Речь идет о тех, кто причастен к военным операциям, экспорту оружия, энергопоставкам турецкой армии.

Санкции против Турции могут расцениваться, по словам источников Bloomberg, как попытка США минимизировать ущерб от решения президента Дональда Трампа вывести американские войска из северной Сирии, оставив союзных Америке курдов один на один с мощной турецкой армией.

В мире США В мире Ближний Восток В мире Ближний Восток Турция Санкции и антисанкции
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