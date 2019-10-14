СМИ: США готовы ввести санкции против Турции уже сегодня

США готовы уже 14 октября ввести санкции против Турции, поводом для которых стало начало операции "Источник мира" в северной Сирии, направленной на создание "зоны безопасности" между Турцией и курдами, а также - на борьбу с курдскими подразделениями YPG. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По информации источников, последние несколько дней американские ведомства, включая Минобороны и Минфин, работали без выходных, чтобы подготовить в срочном порядке ограничительные меры.

Ожидается, что санкции будут введены в отношении довольно широкого круга лиц, сообщает агентство. Речь идет о тех, кто причастен к военным операциям, экспорту оружия, энергопоставкам турецкой армии.

Санкции против Турции могут расцениваться, по словам источников Bloomberg, как попытка США минимизировать ущерб от решения президента Дональда Трампа вывести американские войска из северной Сирии, оставив союзных Америке курдов один на один с мощной турецкой армией.