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14.10.2019 18:01
Рубрика: Власть

Таблетка едет домой

Союз пациентов предложил продавать рецептурные лекарства через интернет
Текст: Ирина Невинная
Пациентские организации считают необходимым разрешить дистанционную продажу не только безрецептурных, но и рецептурных лекарств: чтобы была возможность заказать их через интернет и получить с курьером-провизором. Свое предложение руководители Всероссийского союза пациентов направили на рассмотрение вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Когда заказанные лекарства привозят на дом - это удобно. Фото: Сергей Михеев/РГ Когда заказанные лекарства привозят на дом - это удобно. Фото: Сергей Михеев/РГ
Когда заказанные лекарства привозят на дом - это удобно. Фото: Сергей Михеев/РГ

Депутаты Госдумы и эксперты обсуждают законопроект, который изменит существующий порядок интернет-продаж лекарств, разрешив доставлять их на дом покупателю. Сейчас через интернет можно только оформить заказ, но чтобы получить препарат, необходимо отправиться в аптеку. Это в соответствии с законом. А по факту, как известно, существует немало интернет-ресурсов, готовых и принять заявку, и привезти заказанные таблетки с курьером. Правда, этим незаконным ремеслом занимаются, как правило, нелегальные интернет-аптеки, которые, в числе прочего, не брезгуют продавать незарегистрированные в России лекарства, а то и фальсификат.

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Справиться с этим явлением трудно, поскольку доставка лекарств на дом удобна, а потому очень востребована.

"Надо оценивать ситуацию реально: отловить каждую нелегальную "аптеку" очень сложно. Поэтому мы предлагаем нормализовать ситуацию, легализовав интернет-торговлю, но по строго оговоренным правилам. Когда нормальные законопослушные аптеки смогут продавать лекарства дистанционно, фирмам-однодневкам просто не останется места на рынке", - пояснил "Российской газете" сопредседатель Союза пациентов Юрий Жулев.

Причем, уверены в Союзе пациентов, нужно распространить разрешение интернет-торговли и на лекарства по рецепту. "При этом продавать лекарства дистанционно должны только аптеки с полной лицензией, имеющие соответствующее разрешение, склады, штат провизоров и, конечно, стационарные аптеки. Это позволит обеспечить жесткий контроль за интернет-торговлей, точно такой же, какой осуществляется за обычными аптеками", - пояснил Жулев.

Если правильно организовать дистанционную торговлю лекарствами, разрешив ее стационарным аптекам, можно выдавить с рынка нелегальных продавцов

Понятно, почему за дистанционную торговлю ратуют защитники прав пациентов: именно люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, как и пожилые граждане, больше других нуждаются в доставке заказанных лекарств на дом. Впрочем, даже самая обычная семья, если, например, болен маленький ребенок, от которого не отойти, или когда во время эпидемии слегли все разом, - тоже нуждается в такой услуге. Конечно, оговаривают авторы письма (вместе с Юрием Жулевым его подписал глава Общероссийской организации инвалидов-больных рассеянным склерозом Ян Власов), для продажи рецептурных препаратов нужно будет предусмотреть, чтобы существующий порядок отпуска не нарушался. Курьер должен иметь образование провизора, чтобы иметь право проконсультировать пациента. Если запрашиваемый препарат нуждается в особых условиях хранения и доставки, у курьера должна иметься переносная сумка-холодильник. Ну и, конечно, необходим контроль за рецептами. Да, определенные сложности в организации нормальной дистанционной торговли есть, но в итоге можно будет вытеснить с рынка нелегальных продавцов.

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