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14.10.2019 21:34
Рубрика: В мире

Союзы журналистов России и Республики Сербской договорились о сотрудничестве

Текст: Александр Борисов (Баня-Лука, Республика Сербская)
Руководство Союза журналистов Республики Сербской (РС) провело переговоры с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым, посетившим Баня-Луку в рамках пресс-тура представителей российских СМИ по РС. Собеседники выразили намерение развивать и укреплять двустороннее сотрудничество.
Олимпийская гора Яхорина. Фото: Александр Борисов Олимпийская гора Яхорина. Фото: Александр Борисов
Олимпийская гора Яхорина. Фото: Александр Борисов

"Мы рады, что первой делегацией иностранных журналистов после нашего обновления в 2019 году стала именно делегация из России, - заявил в интервью "Российской газете" Даниел Симич, замглавы Союза журналистов РС, руководитель авторитетного балканского сайта "Фронтал.рс". - Российская Федерация является единственным союзником Республики Сербской в Руководящем комитете Совета по выполнению Мирного соглашения по Боснии и Герцеговине. Русский народ - это наш братский народ, с которым нас связывают происхождение, язык и традиции. Мы с нетерпением ждем начала полноценного сотрудничества с СЖР и надеемся, что российские журналисты напишут несколько слов о красоте Республики Сербской".

Фото: Александр Борисов
Республика Сербская ждет туристов из России

Председатель СЖР Владимир Соловьев с удовольствие выполнил просьбу Даниела Симича, поделившись своими позитивными впечатлениями от Республики Сербской.

"Босния и Герцеговина, как и ее составная часть - Республика Сербская, - это пока "Terra Incognita" ( в переводе с латыни - "Неизвестная земля" - прим. "РГ") для российских туристов, - констатировал в интервью "Российской газете" Владимир Соловьев, проработавший более 10 лет корреспондентом на Балканах. - Согласно результатам социологического исследования, всего от 5 до 10 процентов наших сограждан знают о существовании такой страны, что, конечно, является поводом для посещения этой неизведанной территории, где очень красивая гористая местность, где когда-то прошла невероятно жестокая война. Стоит увидеть эти города, горы, озера, попробовать местную кухню, невероятно вкусную и очень недорогую".

По мнению главы СЖР, Республика Сербская предоставляет огромные возможности для российских туристов и особенно горнолыжников.

Фото: Православие.ру
Додик: Возведение русско-сербского храма в Баня-Луке движется интенсивно

"На олимпийской горе Яхорина построены удивительно красивые новые корпуса гостиниц, подъемники. Здесь все очень доступно и недорого, а самое главное здесь дружественный нам народ - сербы, которые всегда очень хорошо относились к русским, - отметил Владимир Соловьев. - Резюмируя, готов сказать, что у этой страны огромные перспективы для того, чтобы российские туристы приезжали сюда и знакомились с ее красотами".

Между тем в Республике Сербской в окрестностях города Добой в селе Ритешич с 2009 года создаются Монастырский комплекс Святой Матроны Московской и русское этносело, а в Баня-Луке с 2018 года начато возведение русско-сербского храма в честь святых царственных страстотерпцев. В этой связи хочется процитировать призыв к россиянам всемирно известного режиссера Эмира Кустурицы: "Путешествуйте там, где вас любят - в Республике Сербской".

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