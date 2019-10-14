Суд отправил в тюрьму каталонских политиков за организацию референдума о независимости

Самый суровый приговор, 13 лет тюрьмы, был вынесен Ориолу Жункерасу, бывшему заместителю главы правительства Каталонии. На год меньше осудили каталонского экс-министра иностранных дел Рауля Ромева. Остальных суд приговорил к тюремному заключению на сроки от 9 до 11,5 лет. Все осужденные после освобождения не смогут занимать государственные либо выборные должности на период, равный указанному в приговоре сроку. Еще троих человек осудили за неповиновение властям, но им удалось избежать тюрьмы, суд ограничился наложением штрафа.
При всей жесткости приговоров следует понимать, что прокуратура Испании добивалась куда более серьезных сроков - до 25 лет заключения, обвиняя организаторов референдума в призывах к восстанию. Однако адвокатам удалось доказать суду обратное, поскольку согласно испанскому законодательству "восстание" носит публичный, яростный и насильственный характер. В своем же решении суд постановил, что обвиняемые изначально не планировали акты насилия и не призывали к ним, хотя к моменту проведения референдума и осознавали угрозу его возникновения.
Как пишет местное издание El Pais, решение суда на самом деле содержит в себе определенную "гуманную составляющую". Дело в том, что, несмотря на внешнюю суровость вердикта, судьи оставили возможность для осужденных моментально перейти к отбыванию срока в мягком, полуоткрытом режиме. Ответственность за выбор режима ложится не на мадридский суд, а на Службу исполнения наказаний Каталонии. При благоприятном исходе все девять человек смогут являться в тюрьму только на ночевку, с понедельника по четверг, а остальное время будут спокойно находиться на свободе.
Реакция широкой общественности и политических кругов Каталонии на это решение суда очевидна. Мэр Барселоны Ада Колау призвала все каталонские силы объединиться и осудить "несправедливый приговор". Избежавший ареста и находящийся сейчас в Бельгии Карлес Пучдемон, бывший председатель правительства, назвал вердикт ужасающим. "100 лет тюрьмы. Это зверство. Сейчас, как никогда (нахожусь. - Прим. "РГ"), рядом с вами и с вашими семьями. Необходимо отреагировать. Ради будущего наших сыновей и дочерей. Ради демократии. Ради Европы. Ради Каталонии", - написал Пучдемон в Twitter.
На фоне вердикта на улицы Барселоны в понедельник вышли десятки тысяч человек. Предвидя такую реакцию, Мадрид еще накануне распорядился усилить контингент гражданской гвардии и полиции. По сообщениям очевидцев, основные туристические объекты и транспортные узлы города патрулируют многочисленные силы правопорядка. Сообщений о беспорядках или массовых стычках с полицией на момент подписания номера не поступало.