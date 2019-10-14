Суд отправил в тюрьму каталонских политиков за организацию референдума о независимости

Верховный суд Испании приговорил девятерых каталонских политиков к реальным тюремным срокам за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств. Таким образом, семеро судей поставили точку в деле о неудавшейся попытке Каталонии обрести независимость в 2017 году. Руководителей автономии, представших перед мадридским правосудием, фактически наказали за попытку проведения демократического референдума в демократической стране.

Самый суровый приговор, 13 лет тюрьмы, был вынесен Ориолу Жункерасу, бывшему заместителю главы правительства Каталонии. На год меньше осудили каталонского экс-министра иностранных дел Рауля Ромева. Остальных суд приговорил к тюремному заключению на сроки от 9 до 11,5 лет. Все осужденные после освобождения не смогут занимать государственные либо выборные должности на период, равный указанному в приговоре сроку. Еще троих человек осудили за неповиновение властям, но им удалось избежать тюрьмы, суд ограничился наложением штрафа.

Прокуратура Испании добивалась куда более серьезных сроков для каталонских политиков - до 25 лет заключения

При всей жесткости приговоров следует понимать, что прокуратура Испании добивалась куда более серьезных сроков - до 25 лет заключения, обвиняя организаторов референдума в призывах к восстанию. Однако адвокатам удалось доказать суду обратное, поскольку согласно испанскому законодательству "восстание" носит публичный, яростный и насильственный характер. В своем же решении суд постановил, что обвиняемые изначально не планировали акты насилия и не призывали к ним, хотя к моменту проведения референдума и осознавали угрозу его возникновения.

Как пишет местное издание El Pais, решение суда на самом деле содержит в себе определенную "гуманную составляющую". Дело в том, что, несмотря на внешнюю суровость вердикта, судьи оставили возможность для осужденных моментально перейти к отбыванию срока в мягком, полуоткрытом режиме. Ответственность за выбор режима ложится не на мадридский суд, а на Службу исполнения наказаний Каталонии. При благоприятном исходе все девять человек смогут являться в тюрьму только на ночевку, с понедельника по четверг, а остальное время будут спокойно находиться на свободе.

Реакция широкой общественности и политических кругов Каталонии на это решение суда очевидна. Мэр Барселоны Ада Колау призвала все каталонские силы объединиться и осудить "несправедливый приговор". Избежавший ареста и находящийся сейчас в Бельгии Карлес Пучдемон, бывший председатель правительства, назвал вердикт ужасающим. "100 лет тюрьмы. Это зверство. Сейчас, как никогда (нахожусь. - Прим. "РГ"), рядом с вами и с вашими семьями. Необходимо отреагировать. Ради будущего наших сыновей и дочерей. Ради демократии. Ради Европы. Ради Каталонии", - написал Пучдемон в Twitter.

На фоне вердикта на улицы Барселоны в понедельник вышли десятки тысяч человек. Предвидя такую реакцию, Мадрид еще накануне распорядился усилить контингент гражданской гвардии и полиции. По сообщениям очевидцев, основные туристические объекты и транспортные узлы города патрулируют многочисленные силы правопорядка. Сообщений о беспорядках или массовых стычках с полицией на момент подписания номера не поступало.