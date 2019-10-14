Суд вынес приговор организаторам референдума о независимости Каталонии

Верховный суд Испании вынес приговоры политикам, причастным к организации референдума о независимости в Каталонии, прошедшего осенью 2017 года. Девять человек получили от 9 до 13 лет тюрьмы. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Как заявил суд, организаторы хотя и не спровоцировали мятеж и насилие, которые имели место в ходе протестных акций в Каталонии во время референдума и после него, когда Мадрид не признал результаты плебисцита, объявив мероприятие незаконным, однако они способствовали беспорядкам.

Кроме того, еще троих приговорили к 1,8 года поражения в правах. Также в течение десяти месяцев они должны выплачивать штраф по 200 евро в день. Суд пришел к выводу, что эти трое выделили из регионального бюджета средства на проведение незаконного референдума и квалифицировал данное деяние как растрату.

Дело о незаконном референдуме составляет 493 тома.