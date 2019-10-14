Судебные извещения и приказы начнут рассылать через портал госуслуг

Готовится инициатива, разрешающая рассылать судебные извещения через портал госуслуг. Такой подход позволит решить или, по крайней мере, свести к минимуму проблему заочных решений.

Сегодня человек часто оказывается в долгах, даже не подозревая об этом. Кто-то где-то за его спиной подает на него в суд, а он узнает об этом лишь тогда, когда деньги по судебному решению списываются с карты.

Так не должно быть, но именно так и происходит, потому что не срабатывают механизмы уведомления. Особенно остро дело обстоит с судебными приказами. Они выписываются автоматически, так как предполагается, что дело бесспорное.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год по гражданским делам было выписано 16,5 миллиона судебных приказов. Из них 5 миллионов приказов - о взыскании долга по кредитам и займам. Еще 6,4 миллиона - о взыскании платы за жилье и коммунальные услуги. Плюс 3,8 миллиона приказов вынесено по искам налоговой инспекции о взыскании с граждан обязательных платежей и санкций.

Отменить приказ очень просто: надо только заявить, что не согласен с требованиями. Для этого человеку дается несколько дней. Проблема в том, что гражданин сегодня должен быть ясновидящим, чтобы узнать о судебном приказе, иные формы уведомления не срабатывают. Почтовый квиточек совершает определенные движения, достаточные для того, чтобы юридически считать человека уведомленным, но недостаточные, чтобы реально донести информацию до нужных глаз.

В современном мире надо переходить на современные формы передачи официальной информации. Недавно в Совете Федерации под председательством заместителя министра Минкомсвязи России Максима Паршина прошло первое заседание секции "Цифровизация государственного управления" экспертного совета по развитию цифровой экономики". Обсуждалось в том числе изменение подхода к юридически значимым уведомлениям.

По словам Максима Паршина, "сегодня более 60 миллионов человек имеют подтвержденные учетные записи на портале госуслуг и являются активными пользователями цифровых сервисов. Наша задача - дать им возможность с их согласия оперативно получать юридически значимые уведомления с использованием портала госуслуг и других удобных цифровых каналов".

Гражданин сегодня должен быть ясновидящим, чтобы узнать о судебном приказе. Иные формы уведомления не срабатывают

Директор департамента развития и планирования Фонда "Сколково" Сергеем Израйлитом концептуально поддержал инициативу и предложил синхронизировать работу по разработке нормативных актов на базе Фонда.

"На мой взгляд, если мы говорим о судах общей юрисдикции, то предложенные поправки разгрузят вышестоящие суды, - говорит председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. - Так как часто возникают ситуации, когда уведомления не доходят до адресатов как в начале судебного разбирательства, так и в последующих заседаниях. В результате сторона спора, как правило, ответчик, узнает о том, что спор состоялся, либо непосредственно от судебного пристава, либо когда получает судебный акт, завершающий спор по делу в первой инстанции".

Кроме того, по его мнению, электронные уведомления снизят нагрузку на казну, не придется оплачивать почтовые открытки, которые все равно не доходят до участников дела.

К слову, на портале госуслуг уже тестируется суперсервис "Правосудие онлайн", позволяющий обмениваться документами с судами и получать онлайн-доступ к материалам по делу. Как ожидается, такая возможность появится в 2022 году. А в 2024 году, появится интерактивный помощник, который подскажет как заполнить заявление. Расчет и оплата госпошлины также будут производиться на портале.

"Уведомления по делу приходят участникам в личный кабинет на Госуслугах. Участвовать в процессе можно удалённо в любом месте", рассказывают о будущем разработчики новаций.

В итоге граждане получат меньше бумаг, пройденных километров и пропущенных судебных уведомлений на почте. Участвовать в судебном заседании можно будет дистанционно. Как обещают разработчики проекта, участник процесса сможет находиться в любом месте. Подключать онлайн к заседанию будут через биометрическую идентификацию.

Еще один суперсервис предусматривает возможность подачи заявлений в правоохранительные органы. Можно будет не ходить в полицию, чтобы сообщить о преступлении: достаточно отправить заявление через приложение и следить за рассмотрением обращения онлайн. За 10 минут можно будет составить и отправить заявление о любом происшествии - полиция или другое ведомство рассмотрит его и ответит онлайн.

Между тем

В конце прошлого года в Госдуму уже был внесен проект поправок в ГПК, разрешающий рассылать судебные извещения через Единый портал госуслуг. Однако правительство не поддержало ту инициативу, высказав к ней ряд замечаний. Дело не в принципиальных возражениях, а скорее технических, проект надо было дорабатывать.