Товарооборот России и Китая с января по сентябрь вырос на 3,7 процента

Товарооборот между Россией и Китаем с января по сентябрь 2019 года увеличился в годовом исчислении на 3,7 процента - до 80,13 миллиарда долларов США. Об этом со ссылкой на Главное таможенное управление КНР пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Как следует из опубликованных данных, объем экспорта из Китая в Россию за данный период вырос на 1,3 процента и составил около 35,64 миллиарда долларов США. Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 5,6 процента - до 44,49 миллиарда долларов.
Только за сентябрь объем торговли двух стран составил 9,47 миллиарда долларов.
Напомним, товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2018 года впервые превысил 100 миллиардов долларов США.